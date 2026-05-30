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Gol Caracol  / Ciclismo  / Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 21

Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 21

Este domingo 31 de mayo, la vigesimoprimera jornada del Giro de Italia 2026 tendrá un recorrido de 131 kilómetros con salida y llegada en Roma. ¡Agéndese y no se la pierda!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 30 de may, 2026
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Giro de Italia 2026 - Etapa 21.
Giro de Italia 2026 - Etapa 21.
AFP - IA.

La etapa final del Giro de Italia 2026 estará dividida en dos partes: primer tramo en línea, desde la salida en Roma-EUR hasta el primer paso por la línea de meta, por el litoral y la zona de Ostia, para después regresar a la zona de salida y afrontar el circuito final (ocho vueltas) en el interior de la Capital. El circuito de 9,5 km se desarrolla enteramente por las calles de la ciudad, amplias y en ocasiones con algunas medianas. Se alternan breves ondulaciones y largas rectas con algunas curvas técnicas. El firme es predominantemente asfaltado, con algunos breves tramos en pavé típico de Roma, conocido como ‘sanpietrini’.

Últimos kilómetros con apenas ligeros cambios de direción. Recta final de 350 m sobre asfalto de 8 m de anchura. A mitad del último kilómetro hay una breve rampa al 5%.

Será una jornada de paseo para Jonas Vingegaard, quien celebrará su primer titulo en la 'corsa rosa'.

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Roma
Capital de Italia y corazón de una historia de más de dos mil años, Roma es una ciudad en la que cada época ha dejado una huella visible. Desde la Roma antigua de los foros, del Coliseo y de las grandes vías consulares, hasta su papel central en la Edad Media y en el Renacimiento como sede del Papado, la ciudad ha construido un patrimonio histórico y artístico sin igual. El tejido urbano es un entrelazado continuo de ruinas, palacios, iglesias y plazas monumentales, en el que conviven la dimensión arqueológica y la vida contemporánea. Roma es al mismo tiempo capital política, centro cultural y símbolo universal de la civilización occidental.

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Perfil y altimetría de la etapa 21 del Giro de Italia 2026

Perfil y altimetría de la etapa 21 del Giro de Italia 2026.
Perfil y altimetría de la etapa 21 del Giro de Italia 2026.
Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 21 del Giro de Italia 2026

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Fecha: domingo 31 de mayo.

Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.

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