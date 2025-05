Error monumental con Cristiano Ronaldo; entrenador le dañó caminado hacia el gol 1.000

Cristiano Ronaldo fue el gran ausente del encuentro con el que se le bajó el telón a la fecha 31 de la primera división saudí, compromiso que terminó 0-9 a favor de Al Nassr, que fue visitante.

Las anotaciones de la contienda fueron obra de Aiman Yahya (16’), del colombiano Jhon Jáder Durán (20’ y 52’) , del croata Marcelo Brozovic (27’), del senegalés Sadio Mané (45'+6, 59’, 64’ y 74’) y de Mohammed Marran (90'+4).

Se trató de un triunfo más sencillo de lo esperado para el conjunto de ‘CR7’, que no fue convocado al mismo por terminación técnica del italiano Stefano Pioli, entrenador del plantel y quien optó por no tener en cuenta al artillero lusitano de 40 años de edad para no sobrecargarlo.

La marcada superioridad en cancha tuvo factores específicos, pues Al-Okhdood llegaba a la contienda como penúltimo de la tabla de posiciones y en el minuto 47, cuando perdía 0-4, se quedó sin arquero debido a que el guardameta brasileño Paulo Vítor fue expulsado.

Como todos los cambios ya se habían hecho, un jugador de campo debió ponerse el buzo, lo que se tradujo en 5 anotaciones más del cuadro visitante.

En consecuencia, el popular ‘CR7’ se quedó sin la posibilidad de mandar el balón al fondo de la red en repetidas ocasiones.

Error con Cristiano Ronaldo en triunfo 0-9 de Al Nassr

Luego de la contienda, no faltó el analista que dijera que si ‘CR7’ hubiera estado en el terreno de juego los goles habrían pasado la decena y que el popular ‘Bicho’ hubiera anotado en más de una ocasión, con lo que el camino hacia su conquista número mil se habría acortado significativamente.

Además, se habría afianzado y sacado ventaja como máximo artillero de la liga, clasificación en la que lidera con 23 dianas, 2 más que las del francés Karim Benzema, de Al-Ittihad, líder del certamen.

“‘CR7’ debe estar enojadísimo, hoy era un partido para hacer 10”, opinó al respecto Javier Castell, analista del programa ‘Blog deportivo’, de Blu Radio.

Hasta el momento, Ronaldo lleva 934 goles en su carrera profesional y arrastra 2 presentaciones sin definir, por lo que con un doblete o una tripleta en un cotejo tan manejable habría dado un paso gigante hacia su objetivo.

Ahora, ‘CR7’ se alista con Al Nassr para recibir a Al-Taawoun el viernes 16 de mayo a la 1:00 de la tarde, hora colombiana, en cumplimiento de la antepenúltima jornada, en la que un nuevo triunfo es necesario para que esta escuadra conserve la tercera casilla, última que da cupo a la próxima Champions de Asia.