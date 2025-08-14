Ciclista colombiano no desentona en la Vuelta a Portugal: quedan tres etapas y quiere el título

El ecuatoriano Jonathan Klever Caicedo, del equipo Petrolike de México, se llevó este jueves la séptima etapa de la Vuelta a Portugal, en la que el ruso Artem Nych quedó segundo y reforzó su liderato en la clasificación general.

Caicedo subió en solitario hasta el Alto de la Torre, en la Sierra da Estrela, el punto más alto de Portugal peninsular, y terminó la etapa de 179,3 kilómetros en 4 horas, 49 minutos y 3 segundos.

Nych (Anicolor-Tien 21) cruzó la meta 33 segundos después, mientras que el portugués Gonçalo Leaça (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) fue tercero con +46s.

El ciclista ruso y defensor del título consigue así distanciarse en lo más alto de la general, con una ventaja de 46 segundos sobre el corredor francés y su compañero de equipo Alexis Guerin.

Guerin fue cuarto en la etapa y superó al colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense), que entró en la etapa a sólo ocho segundos del maillot amarillo y, tras su octavo puesto, cae al tercer lugar en la general, a 1 minuto y 20 segundos de distancia.

Por su parte, el también cafetero Adrián Bustamante (GI Group Holding-Simoldes-UDO) terminó en séptima posición, mientras que el español Jesús del Pino (Aviludo-Louletano-Loulé) fue décimo.

Tras dos jornadas montañosas, la Vuelta a Portugal contará este viernes con una octava etapa relativamente más llana, de 178,2 kilómetros entre las localidades de Ferreira do Zêzere y Santarém.



Clasificación general de la Vuelta a Portugal 2025, tras la etapa 7

1. NYCH Artem, Anicolor / Tien 21, 16' 30:07.56

2. GUERÍN Alexis, Anicolor / Tien 21, 0:46

3. PEÑA Jesús David, APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense, 1:20

4. MUNDTON Byron, FEIRENSE - BEECELER, 1:21

5. ANTUNES Tiago, Efapel Cycling, 2:44

6. SILVA Pedro, Anicolor / Tien 21, 3:33

7. CADENA Edgar David, Petrolike, 3:40

8. BUSTAMANTE Adrián, GI Group Holding - Simoldes - UDO, 4:10

9. LOPES Lucas, Rádio Popular - Paredes - Boavista, 4:14

10. DUARTE Emanuel, Credibom / LA Aluminios / Marcos Car, 4:25