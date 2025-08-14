Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de la Liga BetPlay, tras Millonarios 1-2 Nacional

Atlético Nacional va con paso firme en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay femenina. Las dirigidas por Jorge Barreneche se impusieron este jueves 2-1 a Millonarios en el Metropolitano de Techo, en la capital de la República.

A los 37 minutos, las 'embajadoras' se fueron arriba en el marcador por intermedio de Laura Bolaños, quien anotó tras un centro desde el costado izquierdo de Lina Gómez. Sin embargo, en la parte complementaria, Nacional se adueñó de las acciones y remontó gracias a las anotaciones de Maira Neira (84') y Kelly Restrepo (88').



Tabla de posiciones del grupo B de la Liga BetPlay femenina

Atlético Nacional: 9 puntos (3PJ) América de Cali: 4 puntos (3PJ) Millonarios: 1 punto (3PJ) Independiente Santa Fe: 0 puntos (3PJ)

Próxima fecha del grupo B

En la próxima jornada, el equipo de Angie Vega volverá a enfrentarse a Atlético Nacional. Este encuentro está programado para el jueves 21 de agosto en el Atanasio Girardot, donde la pelota rodará a partir de las 5:00 p. m. (hora colombiana). Por su parte, América de Cali se verá las caras con Independiente Santa Fe en el Pascual Guerrero desde las 6:10 p. m.

A pesar de la derrota, Millonarios continúa con opciones matemáticas de clasificar a la semifinal de la liga femenina, dado que los primeros equipos de cada grupo avanzarán para disputar dicha instancia.