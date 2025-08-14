Publicidad

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de la Liga BetPlay, tras Millonarios 1-2 Nacional

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de la Liga BetPlay, tras Millonarios 1-2 Nacional

Por la tercera fecha del grupo B de los cuadrangulares de la liga femenina, las 'verdolagas' se llevaron tres puntos que las acercan a la próxima fase del campeonato.