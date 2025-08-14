“James Rodríguez tampoco me lo ha dicho”; confesión desde León, con futuro en el aire

James Rodríguez tiene en vilo a los hinchas del León de cara al próximo partido del equipo que será este viernes 15 de agosto contra el Necaxa, luego de estar ausente el lunes en el duelo frente al Monterrey que finalizó 3-1 en el estadio Nou Camp, algo que dejó preocupados a los seguidores ‘esmeraldas’, que tienen al ‘10’ como su máxima figura.

Y mientras se conocen noticias sobre su presencia, o no, en el siguiente duelo de la Liga MX; el Presidente del club de Guanajuato se pronunció, dio una extensa entrevista y entre tantos temas que tocó el nombre del mediocampista cucuteño no fue la excepción.

A Jesús Martínez, máximo directivo del León de México, el periodista Paco Vela le consultó sobre el futuro de James Rodríguez, ya que en unos meses se le acaba el contrato y no será fácil su renovación su aparecen ofertas.



¿James Rodríguez seguirá en León en el 2026?

El presidente del club mexicano, Jesús Martínez, dejó claro que “hasta ahorita no hay ninguna oferta, y tampoco James me ha dicho que pudiera salir”, fue la corta pero precisa respuesta del dirigente sobre los rumores de una salida del ‘10’ del equipo.

De la misma manera puntualizó en que “hay muchos rumores, este partido se lo perdió por una molestia, pero ahorita lo que tenemos que hacer es trabajar para el viernes”, dejando claro que su ausencia a última hora para el duelo del pasado lunes frente a Monterrey se dio netamente por un tema de lesión, no por alguna salida o decisión administrativa.

Hace algunos días, en el regreso del Club León a Guanajuato tras la decepcionante participación en la Leagues Cup, en la que no ganaron ningún partido y de paso quedaron eliminados, el director deportivo fue el único que quiso atender a la prensa y allí hubo una consulta sobre el futuro de James Rodríguez, pero él explicó que no se involucra en el tema porque el '10' solo tiene contacto con el presidente.

“El jugador ha hablado directamente con el presidente, esto está empezando, pero yo creo que conforme pasen las cosas, se verá que va a pasar con James Rodríguez", fueron las palabras de Rodrigo Fernández, quien detalló que aún no hay una decisión o un acercamiento para que Rodríguez Rubio tome otro camino en su carrera.



Necaxa vs León EN VIVO Hora y dónde ver el partido de James Rodríguez por Liga MX:

Fecha: viernes 15 de agosto de 2025

Hora: 10:05 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Victoria de Aguascalientes

Transmisión: Claro Sports y APP de Tubi