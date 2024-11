Compañero de Luis Díaz soltó la lengua y alarmó a todos en Liverpool

El delantero egipcio Mohamed Salah , futbolista del Liverpool y compañero de Luis Díaz , aseguró estar "decepcionado" con el club 'red' porque aún no le ha ofrecido una renovación de contrato pese a ya estar finalizando la temporada y su contrato, afirmando estar "más fuera que dentro" del equipo.

El extremo de 32 años acaba contrato con los de Anfield en el mes de junio del año que viene y, como le ocurre al zaguero central neerlandés Virgil Van Dijk y al lateral inglés Trent Alexander-Arnold, que también están en los últimos meses de sus acuerdos, aún no ha renovado ni tenido conversaciones sobre una extensión de contrato.

"Estoy más fuera que dentro. No he recibido ninguna propuesta. Estamos casi en diciembre y no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club", dijo Mohamed Salah a la cadena 'NBC' tras la victoria 3-2 contra el Southampton de este domingo 24 de noviembre, por un duelo correspondiente a la jornada 12 de la Primera División de Fútbol Inglés.

"No me voy a retirar, así que sigo jugando, centrado en esta temporada y en intentar ganar la Premier League y la Champions League. Estoy decepcionado, pero veremos qué pasa", agregó el delantero, que está en un momento dulce con la esférica, siendo uno de los protagonistas del liderato del Liverpool en Premier y Champions League.

Cabe destacar que el africano ha marcado diez goles y repartido seis asistencias en esta Premier League y es el jugador que más tantos ha generado de la liga. De igual manera, Salah, en los 367 partidos que ha jugado con el Liverpool desde que llegó en 2017, ha marcado 223 goles y repartido 99 asistencias, siendo clave para ganar la Premier en 2020 y la Champions en 2019. además de haber llegado entres ocasiones a la final de la Liga de Campeones de Europa, perdiendo en dos ocasiones contra el Real Madrid.

Luis Díaz y Mohamed Salah en el Liverpool. Foto vía x: @LFC.

¿Cómo va el Liverpool en Champions y Premier League?

En la liga inglesa los 'reds' gozan de la primera posición, superando ampliamente a su perseguidor, el Manchester City del español Pep Guardiola, que suma 23 unidades, 8 menos que los de Anfield.

Champions League

En la Liga de Campeones, el Liverpool también se ubica en la primera casilla de la tabla de posiciones, sumando 12 unidades en cuatro partidos y manteniéndose invicto en el campeonato, seguido por los 10 puntos del Sporting de Lisboa, Mónaco, Stade Brestois e Inter de Milán.