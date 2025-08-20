Titular de la Selección Colombia y el cambio de camiseta que le asegura un millonario sueldo

En el 'viejo continente' los clubes no paran de moverse en el mercado de fichajes en pro de mejorar sus plantillas y conseguir los objetivos de la temporada que apenas está comenzando. Los jugadores de nuestro país no dejan de ser apetecidos y en las últimas horas reveló que un fijo de la Selección Colombia podría tener un millonarios salario si su transferencia se hace realidad.

Se trata del defensor central Jhon Janer Lucumí, quien actualmente milita en el Bolonia, equipo en el que ha hecho historia en apenas tres años. El nacido en Cali anotó el primer gol de la historia del conjunto 'rossoblú' en Champions League y se coronó campeón de la Copa de Italia, título que no ganaban desde 1974. Adicional a eso, el zaguero es el fortín en esa zona del campo y aparece en el once titular sin discusión.

Ese buen nivel que ha mostrado, lo ha puesto como uno de los jugadores más sonado, despertando incluso el interés del Real Madrid que pasó por una crisis en defensa por cuenta de las lesiones en importantes jugadores como Antonio Rudiger y Éder Militao. Al final nunca hubo una oferta formal y son otras las escuadras que mantienen vivas las esperanzas de hacerse con los servicios del jugador canterano del Deportivo Cali.

Jhon Lucumí en Bolonia X @BolognaFC1909

Dicho esto, en las últimas semanas se ha intensificado el interés de Sunderland, recién ascendido a la Premier League. Más allá de los rumores, en las horas recientes se han revelados detalles claros y contundentes sobre su posible fichaje. El portal italiano 'Il Resto del Carlino' informó que "el conjunto inglés está dispuesto a pagar 28 millones de euros, lo que equivale a la cláusula de rescisión que tiene el colombiano en el Bolonia".

Ahora bien, esa no es la única data relevante, puesto que otro medio asegura que lo más destacado es la mejor salarial que tendría Lucumí. 'Calciomercato', experto en el mercado de fichajes, asegura que "el jugador de 27 años pasaría de ganar 800 mil euros (Bolonia) tres millones de euros al año".

Sin duda alguna, una oferta difícil de rechazar, tanto para el Lucumí en cuantos los términos personas y también para el club que también tiene necesidades económicas. Bolonia ya ha vendido a dos jugadores en este mercado de verano. Dan Ndoye al Nottingham Forest por 42 millones de euros y Sam Beukema al Napoli por 31 millones de euros.