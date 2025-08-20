"Edwin Cardona no puede hacer esas bobadas; le faltó cabeza y no tiene justificación"

Atlético Nacional dijo adiós a la Copa Libertadores 2025, en octavos de final. El pasado martes 19 de agosto, perdió 4-3 en penaltis contra Sao Paulo, en el estadio Morumbi, tras empatar 1-1 en el marcador global, y Edwin Cardona ha sido el principal señalado. Y es que el mediocampista, de 32 años, tuvo una serie para el olvido, por lo acontecido en la ida y en la vuelta.

En primera instancia, en el estadio Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín, falló dos penaltis, desaprovechando una clara oportunidad de haber puesto en ventaja al 'verdolaga'. Pero eso no fue todo, ya que en territorio brasileño, vio la tarjeta roja por doble amonestación. La primera amarilla fue por un cruce con Cédric Soares, pero lo más insólito ocurrió después.

Alfredo Morelos infló las redes, tras marcar desde el punto blanco, y en la celebración, Edwin Cardona se lo gritó en la cara a Nahuel Ferraresi, con quien había tenido una discusión en la ida. El árbitro Maximiliano Ramírez se percató de la situación y no dudó en mostrarle la segunda tarjeta al volante colombiano y, posteriormente, la roja, dejando con diez a Nacional.

Por eso, las reacciones no se hicieron esperar. En el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma 'Ditu', Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, dio su opinión sobre el caso y afirmó que "Edwin Cardona debería, por lo menos, no ser tan pendejo y dejar de hacer las bobadas que hace". Pero eso no fue lo único y continuó con su análisis de la situación.

"Un jugador de su categoría debe poner el pecho en los momentos de crisis y eso está bien. De hecho, estaba convencido de que iba a cobrar el penalti, pero cuando no lo hizo, entendí que estaba en otro cuento. Lo que paso no tiene justificación alguna", añadió en su intervención, antes de hacer referencia a lo acontecido con los penaltis en el compromiso de ida.

Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, fue expulsado contra Sao Paulo, por Copa Libertadores Getty Images

"Es una estupidez que estando amonestado y con una deuda de lo que pasó antes, haya hecho eso. Todos han fallado un penalti y eso es normal, no pasa nada. De hecho, aquellos que no botan un penalti, son los que no tienen valor de cobrarlo. Sin embargo, los que hacen acciones estúpidas son los que no leen las situaciones del partido. Le faltó cabeza", sentenció.

Por último, Norberto Peluffo también habló y hasta recordó que "Edwin Cardona ya había tenido un problema con Wilmar Roldán en el campeonato local; entonces, basado en ello, los de Sao Paulo ya sabían cómo era él. Por eso, lo buscaban. Seguramente, le dijo algo feo a Nahuel Ferraresi y no fue solo porque le celebró en la cara. Fue algo más, estoy seguro", puntualizó.