Gol Caracol

"Edwin Cardona no puede hacer esas bobadas; le faltó cabeza y no tiene justificación"

"Edwin Cardona no puede hacer esas bobadas; le faltó cabeza y no tiene justificación"

No paran los señalamientos contra el mediocampista, Edwin Cardona, por su expulsión en el partido de Atlético Nacional contra Sao Paulo, por Copa Libertadores.

Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, se lamenta en el partido contra Sao Paulo, por Copa Libertadores
Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, se lamenta en el partido contra Sao Paulo, por Copa Libertadores
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 20, 2025 01:04 p. m.