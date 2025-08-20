Publicidad

DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
Colombianos en el exterior  / ¿Era para roja para Jhon Durán?; fuerte entrada del colombiano en Fenerbahce vs. Benfica

¿Era para roja para Jhon Durán?; fuerte entrada del colombiano en Fenerbahce vs. Benfica

El jugador colombiano cometió una dura falta durante el partido por los playoffs de la Champions League en el que su equipo se enfrentó al Benfica de Richard Ríos.