¿Era para roja para Jhon Durán?; fuerte entrada del colombiano en Fenerbahce vs. Benfica

Este miércoles 20 de agosto, Fenerbahce recibió en condición de local al Benfica, en el partido de ida de los playoffs de la Champions League. Jhon Jáder Durán fue titular por el conjunto turco, mientras que Richard Ríos lo hizo para el equipo portugués.

A los 26 minutos se produjo una jugada que tuvo como protagonistas a Jhon Durán y al argentino Enzo Barrenechea. El delantero colombiano cometió una dura entrada sobre el jugador del Benfica, quien quedó tendido en el suelo. La acción fue sancionada con tarjeta amarilla para Durán, aunque algunos consideraron que el castigo pudo haber sido mayor.



Así fue la dura entrada de Jhon Durán sobre Enzo Barrenechea