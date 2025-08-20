Dayro Moreno, figura de Once Caldas, y el tratamiento secreto que se hizo; "evita toda lesión"

De Dayro Moreno se viene hablando en la prensa colombiana y también en la internacional, luego de haber sido el guía y la figura en la clasifiación de Once Caldas a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, gracias a la victoria 1-3 sobre Huracán, en Argentina, del martes anterior. El tolimense marcó en dos oportunidades y además de eso, también asistió a Michael Barrios en el otro tanto del blanco de Manizales.

Moreno Galindo, próximo a cumplir 40 años, quedó con 8 tantos como actual máximo artillero de la Sudamericana y consolidó su marca como el goleador histórico de Colombia con 370 goles. Dulce momento para el '17' del Once, en donde es querido y todo un ídolo de la afición.

Dayro Moreno, jugador de Once Caldas. Once Caldas.

¿Qué tratamiento se hizo Dayro Moreno?

Aprovechando su popularidad y su momento deportivo, hace unos días Dayro Moreno decidió crear su propio canal de Youtube, en el que comenzó a publicar contenido exclusivo.

Y hace un par de días apareció 'el diario de Dayro', en el que se detalla algo del día a día del delantero, entre sus entrenamientos con el equipo que dirige Hernán Darío 'Arriero' Herrera y otras actividades contidianas. Una de ellas tuvo que ver con su visita a un profesional de la salud, en el que cuida su apariencia física e igualmente previene lesiones, que bien podrían detener su continuidad en los partidos de Liga Betplay y de Copas con su club.

"Atiendo desde hace 17 años a los jugadores de Once Caldas y Dayro es el más comprometido y disciplinado con el tratamiento conmigo que consistió en retirar un diseño de sonrisa que le hicieron hace un par de años en otra ciudad, pero que no cumpliía con las necesidades estéticas y nos traía además retención de placa bacteriana. Ese tipo de bacterias en boca pueden traer consecuencias y Dayro es muy comprometido en lo que le pueda traer bienestar o le evite lesiones, porque ese tipo de placa puede causar lesiones musculares o tendinosas, él evita eso y cualquer interrupción en sus compromisos deportivos", explicó el odontólogo Julián Vásquez en el canal del futbolista.

De esa forma, se confima que el hombre natural de Chicoral, en el departamento del Tolima, no se descuidad en ningún aspecto, como quiera que desea mantener su vigencia en el fútbol profesional.