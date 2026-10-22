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Gol Caracol  / Estudiantes, a la final de la Copa Libertadores; venció 3-2 a Flamengo, en definición por penaltis

Estudiantes, a la final de la Copa Libertadores; venció 3-2 a Flamengo, en definición por penaltis

Estudiantes empató 0-0 en su visita a territorio brasileño este jueves y en la definición por penaltis la figura fue el arquero Fernando Muslera. Decepción del 'Fla'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Flamengo vs. Estudiantes.
Flamengo vs. Estudiantes.
afp.

Estudiantes de La Plata hizo historia este jueves al derrotar en la serie de penaltis 3-2 al encopetado Flamengo y clasificarse a la final de la Copa Libertadores de América 2027, en el propio estadio Maracaná. El global quedó con un 0-0, tras sendos empates en la ida y en la vuelta. Ahora el club argentino jugará por el título del certamen continental frente a Palmeiras, el próximo 28 de noviembre en el Centenario de Montevideo, Uruguay.

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El guardameta Muslera detuvo en la tanda de penales tiros de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique para dar al Pincha su boleto a la finalísima. Así el uruguayo se convirtió en el héroe de la noche, se llevó todos los aplausos y recibió abrazos de sus compañeros.

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El conjunto brasileño fue incapaz de marcar en Argentina la semana pasada (0-0) y tampoco lo hizo este jueves en su casa ante los del 'Cacique' Medina.

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Para destacar que Estudiantes superó la adversidad de la expulsión al minuto 50 de Baltazar Rodríguez. Ahí se observó una resistencia notable de los argentinos y un funcionamiento defensivo que rayó en la perfección, confundiendo a los brasileños.

Impotentes, los campeones se estrellaron en el campo contra el ordenado sistema defensivo de los pinchas y en los penaltis contra Muslera, que firmó una actuación memorable para cargarse al campeón.

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Además, hay que decir que en el remate del duelo internacional, ingresó el colombiano Edwuin Cetré, quien falló el penalti, mientras que el antioqueño Miguel Monsalve no tuvo minutos.

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Estudiantes evitó así la reedición de la final de 2025 y buscará su quinto título el 28 de noviembre en Montevideo ante Palmeiras, que el miércoles apeó a Fluminense, también en la tanda de penaltis.

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Al final y en medio de la tensión y nervios que supone la definición desde el punto blanco, Estudiantes festejó a rabiar y lo hizo en el sector del estadio en donde se ubicaron sus seguidores.

Flamengo vs. Estudiantes de la Plata.
Flamengo vs. Estudiantes de la Plata.
afp.

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