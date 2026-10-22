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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Mundialista con la Selección Colombia volvería del retiro; sería sorpresivo fichaje en el exterior

Mundialista con la Selección Colombia volvería del retiro; sería sorpresivo fichaje en el exterior

Este jueves, la prensa internacional reveló que un histórico jugador de Selección Colombia estaría próximo a ser anunciado en exótico club sudamericano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Selección Colombia en Brasil 2014.
Selección Colombia en Brasil 2014.
afp.

Cristian Zapata, experimentado defensor colombiano que disputó dos mundiales con la Selección Colombia, regresaría a las canchas después de su retiro del fútbol profesional. El zaguero tendría un nuevo desafío en Uruguay, donde jugaría con Real Montevideo, equipo que compite en la cuarta categoría del balompié de ese país.

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La información fue entregada por el periodista Rodri Vásquez, quien anunció la noticia a través de sus redes sociales. “Cristian Zapata (40) vuelve de su retiro y jugará en Uruguay. 🇨🇴 El zaguero colombiano ex Milán jugará en Real Montevideo”, publicó el comunicador, quien también reveló que el club busca incorporar a otras figuras reconocidas del fútbol internacional.

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Cristian Zapata y una extensa carrera internacional

Nacido el 30 de septiembre de 1986 en Padilla, Cauca, Zapata comenzó su trayectoria profesional en el Deportivo Cali, antes de dar el salto al fútbol europeo con Udinese de Italia en 2005.

Posteriormente, el defensor pasó por Villarreal de España y AC Milan, equipo en el que permaneció durante varias temporadas y disputó competencias como la Champions League. Después defendió las camisetas de Genoa, en Italia, y San Lorenzo, en Argentina.

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En 2023 regresó al fútbol colombiano para jugar con Atlético Nacional, con el que conquistó la Superliga y la Copa Colombia de ese año. Luego tuvo una experiencia en Vitória de Brasil y llegó al Atlético Bucaramanga en 2024, club con el que ganó el primer título de Liga en la historia de la institución santandereana, en el Torneo Apertura de ese año.

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A lo largo de su carrera, Zapata también conquistó la Supercopa de Italia con el Milan en 2016, además del Sudamericano Sub-20 con Colombia en 2005.

Su historia con la Selección Colombia

Con la camiseta de la Selección Colombia, el defensor disputó 58 partidos y marcó dos goles. Además, integró los planteles que participaron en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, y estuvo presente en varias ediciones de la Copa América.

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Su última participación con la Tricolor se produjo en la Copa América de Brasil 2019, cerrando una etapa de más de una década con el combinado nacional.

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