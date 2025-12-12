Exponen en redes a polémico exjugador de Atlético Nacional; "eres feíta" le escribió a periodista

En las redes sociales se ha viralizado un futbolista, con pasado en Atlético Nacional, que fue expuesto por una periodista peruana a través de pantallazos de una conversación entre los dos. Todo salió a la luz porque ella fue señalada por un portal de tener ese intercambio con el jugador.

Se trata de Pablo Ceppelini, quien vistió la camiseta 'verdolaga' en 2019 y 2024. La periodista que se reporto con esta historia fue Nair Aliaga. "El mensaje que acabo de recibir hoy", se lee en la publicación de la comunicadora.

En la imagen se ve lo que le escribió el uruguayo: "No sé quién te crees que sos para subir una conversación conmigo. No sabía que querías fama y hacerla a costas mía jajaja me da mucha risa. No te saques cartel de que te escribí. Que no me gustas para nada. Sos muy feita mi vida un beso. Y vos también me generas mucho rechazo. Qué asco".

El mensaje que acabo de recibir hoy. pic.twitter.com/hMEFQYMJhm — Nair Aliaga (@NairAliaga) December 11, 2025

Al parecer el descontento del jugador fue porque Aliaga reveló el chat y la conversación que sostuvieron ambos hace unos meses. La periodista aclaró que lo hizo porque la habían señalado por tener un supuesto acercamiento con el futbolista y que esa era una forma de desmentir todo.



"Me genera mucho asco, decepción y preocupación, porque muchos seguidores me están enviando el texto en el que no mencionan mi nombre, pero insinúan que soy yo, porque así son: viven del morbo. Voy a defenderme y subiré la única conversación que tuve con el futbolista al que hacen referencia. Porque, actualmente, no existe persona que me genere más desagrado que él. Así como hoy mienten, señalan y manchan mi dignidad, lo vienen haciendo con muchas colegas y nadie hace nada. Se ríen, lo comparten, todo sin una sola prueba. Gracias a Dios tengo esta conversación en la que no le doy pie para que siquiera pueda comunicarse conmigo por chat, pero no todas pueden defenderse de las acusaciones de este diario. Y es injusto, da lástima y es asqueroso", había señalado la comunicadora el pasado miércoles.

En esas fotos se observa que Ceppelini inicia la conversación con un emoji y ella le pregunta el por qué de ese mensaje. El charrúa insiste en que solo quiere hablar y Aliaga le remarca que ya sabe como se dirige él hacia otras colegas y mujeres en redes sociales, y que no está interesada en tener contacto alguno.