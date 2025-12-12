Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Dura revelación en Inglaterra: "Cuando fiché por el Manchester United recibí amenazas de muerte"

Dura revelación en Inglaterra: "Cuando fiché por el Manchester United recibí amenazas de muerte"

Una de las leyendas del Manchester United hizo una impactante confesión sobre todo lo que vivió tan pronto fichó por los 'red devils'.

Por: EFE
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Jugadores del Manchester United en 2017.
Jugadores del Manchester United en 2017.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad