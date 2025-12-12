Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alineaciones confirmadas para la final del fútbol colombiano, entre Junior vs. Tolima

Alineaciones confirmadas para la final del fútbol colombiano, entre Junior vs. Tolima

Este viernes 12 de diciembre, 'tiburones' y 'pijaos' se enfrentarán en el estadio Metropolitano por el duelo correspondiente a la final de ida, en la Liga BetPlay II-2025.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de dic, 2025
Junior y Tolima jugarán en el Metropolitano el primer duelo de la final de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa

