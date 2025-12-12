Alineaciones confirmadas para la final del fútbol colombiano, entre Junior vs. Tolima

Este viernes 12 de diciembre, Junior y Tolima se enfrentan por la gran final de la Liga BetPlay II-2025, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Y minutos previos a que ruede la pelota en la 'arenosa', el conjunto 'tiburón' anunció el listado de los once futbolistas que saldrán al campo para enfrentar a los 'pijaos'; con la importante duda de Guillermo Celis, quien llegaba al partido con molestias físicas.

Los elegidos por Alfredo Arias son Mauro Silveira, Jhomier Guerrero, Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez; Didier Moreno, Jesús Rivas, Yimmi Chará, Bryan Castrillón, Guillermo Paiva y José Enamorado.

Lucas González y todo su cuerpo técnico también anunciaron el once inicial con el que saldrán al estadio Metropolitano, no guardándose absolutamente nada para ir en busca de un importante resultado, de cara al próximo partido.



Neto Volpi, Jhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Júnior Hernández, Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira, Kevin Pérez, Jerson González, Adrián Parra y Mauricio González; fueron los escogidos por el entrenador 'pijao'.

#TitularDT 👥 Nómina titular con la que enfrentaremos a las 8:00 pm a Junior, por la final de la Liga BetPlay. pic.twitter.com/HiLhZK0ARn — Club Deportes Tolima (@cdtolima) December 13, 2025

Cabe destacar que el partido iniciará a las 8:00 p.m. (hora colombiana), y todo el encuentro podrá seguirse a detalle en www.golcaracol.com.