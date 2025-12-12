Síguenos en:
Más Deportes  / Barranquilla mantiene la ilusión; hubo visita de delegados de la Fórmula 1

Barranquilla mantiene la ilusión; hubo visita de delegados de la Fórmula 1

Por estos días, Barranquilla recibió a varios responsables de la máxima categoría del automovilismo mundial, quienes tienen la intención de hacer realidad la creación de un nuevo Gran Premio.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 12 de dic, 2025
Fórmula 1.
Getty Images.

