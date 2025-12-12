Nacional vs. Medellín, EN VIVO: hora y dónde ver el juego de ida de la final de Copa BetPlay 2025

Si bien los focos están puestos en la final de la Liga, la Copa BetPlay 2025 también despierta emociones sobre todo al tratarse de un nuevo clásico paisa para definir un título. Atlético Nacional e Independiente Medellín se verán las caras en el Atanasio Girardot este sábado 13 de diciembre, a partir de las 5:00 p.m. (hora Colombia).

Esta será la primera vez que habrá duelo antioqueño en la final de este torneo. Ambos clubes vienen de quedar eliminados de la Liga, tras culminar terceros (Nacional) y cuartos (Medellín), en el grupo A. Cabe recordar, que, aparte de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, también está en disputa un cupo a la Copa Sudamericana del próximo.

Más allá de la rivalidad tradicional entre los dos clubes de Medellín, la final presenta varios elementos deportivos de gran interés. Atlético Nacional llega como bicampeón vigente de la competencia (2023 y 2024) y, en caso de superar al DIM, se convertiría en el primer equipo que consigue tres títulos consecutivos en la historia del certamen.

Medellín vs. Nacional por los cuadrangulares de la Liga BetPlay Colprensa

En materia de palmarés, una nueva consagración llevaría a Nacional a ocho campeonatos, reforzando su posición como el club más laureado de la Copa Colombia. Para Independiente Medellín, el duelo representa la posibilidad de obtener su cuarto trofeo y desplazar a Millonarios —también con tres coronas— en la tabla histórica.



En el aspecto individual, la final tendrá un atractivo duelo ofensivo. Francisco Fydriszewski llega como máximo anotador del torneo, con cinco goles, mientras que Nacional cuenta con Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos, quienes registran cuatro y tres tantos, respectivamente.

Publicidad

Recorrido de Atlético Nacional en la Copa:

• Fase 1B: 4–0 ante Cúcuta Deportivo

• Octavos de final: 6–2 sobre Deportes Quindío

• Cuartos de final: 3–0 frente a Once Caldas

• Semifinales: 6–3 contra América de Cali

Recorrido de Independiente Medellín en la Copa:

• Fase 1B: 2–1 frente a Jaguares

• Octavos de final: 2–1 sobre Fortaleza CEIF

• Cuartos de final: 4–2 ante Santa Fe

• Semifinales: 2–1 contra Envigado