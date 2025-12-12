Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional vs. Medellín, EN VIVO: hora y dónde ver el juego de ida de la final de Copa BetPlay 2025

Nacional vs. Medellín, EN VIVO: hora y dónde ver el juego de ida de la final de Copa BetPlay 2025

Este sábado, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional e Independiente Medellín tendrán la primera batalla en la lucha por definir al campeón de la Copa Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de dic, 2025
Medellín y Nacional en el juego más reciente que tuvieron
