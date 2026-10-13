Fluminense y su 'as bajo la manga' para ganarle el 'primer round' al Palmeiras de Jhon Arias

Caen las hojas del calendario, pero Fábio, Thiago Silva y Hulk resisten el paso del tiempo y su liderazgo será clave para el Fluminense cuando abra este miércoles contra el Palmeiras las semifinales de la Copa Libertadores 2026, en el estadio Maracaná.

Fábio, que cumplió 46 años el 30 de septiembre, ha hecho milagros en la portería del equipo de Río de Janeiro en el torneo.

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Thiago Silva, de 42, es su mejor guardaespaldas, mientras que Hulk, de 40, ha firmado goles y asistencias decisivas. El trío es vital para el técnico Marcão.

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Por ello, el entrenador decidió reservar a Thiago Silva y Hulk el domingo, en la derrota 1-0 de los suyos ante el líder Flamengo en la liga brasileña.



"Estamos enteros y conscientes de lo que tenemos que hacer", dijo Marcão.

"La media de edad" de Palmeiras, sin ningún jugador en los 40, "es totalmente diferente" y "nosotros debemos tener un cuidado especial con nuestros jugadores", agregó.

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Thiago Silva se quedó en el banquillo y Hulk jugó 22 minutos contra el Fla en el clásico carioca.

A su vez, el Palmeiras llega en un momento sólido con victorias sucesivas en el Brasileirão ante Bahia (1-0) y Corinthians (4-1), a solo un punto del Flamengo en la carrera por el campeonato.

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Paulinho, como punto negativo, volvió a lesionarse el fin de semana.

Kevin Serna y Jhon Arias rivalizarán en Fluminense vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. Fotos: AFO

"El fútbol es jugar al límite", dijo el técnico del 'verdão', Abel Ferreira, al referirse a esta baja y ventas como la de Allan al Manchester City.

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"No vamos a cambiar eso", pero "el equipo está preparado mentalmente para luchar por títulos", continuó Ferreira, que deberá cumplir suspensión el miércoles.

El cruce comienza en Río a las, 7:30 de la noche, con revancha siete días después en Sao Paulo.

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El ganador enfrentará en la final al triunfador entre el vigente campeón, Flamengo, y el único equipo que puede evitar un octavo título corrido de clubes de Brasil en la Libertadores, el argentino Estudiantes de La Plata. Esa serie empieza el jueves.

- Fábio, hombre récord -

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Ganador en 2023 de la única Libertadores del Fluminense, Fábio colecciona récords.

Nadie ha jugado tantos partidos como él en la cita continental: 120 a lo largo de 13 ediciones.

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Es además el futbolista de mayor edad que ha pisado la cancha en el torneo. Cuando debutó en abril de 2001, compañeros de equipo como el internacional Matheus Martinelli no habían nacido.

Pero no es su pasado lo que le hace importante, sino su presente.

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Fue figura en los octavos de final contra el Independiente Rivadavia, eliminatoria decidida en tanda de penaltis y en los cuartos contra el Platense.

"Mientras la edad puede representar un límite para muchos, él sigue haciendo de esta apenas un número. Decisivo. Insuperable. Incansable", le felicitó el club en un mensaje publicado en redes sociales el día de su cumpleaños.

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- Thiago Silva, el capitán -

De regreso al Fluminense tras un breve regreso a Europa con el Oporto, Thiago Silva vuelve a ser un bastión en la zaga del club en el que se formó como futbolista.

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Las lesiones han impedido que tenga mayor regularidad en el Brasileirão, pero ha sido una pieza indispensable en la Libertadores.

El 'Monstruo', como le llama la afición, jugó todos los minutos en las eliminatorias ante Independiente Rivadavia y Platense con el brazalete de capitán en el brazo.

Hulk firmó hasta el 2027 con Fluminense. Fluminense.

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- Hulk, ¿revancha? -

Tras un comienzo difícil en el Fluminense, al que se unió este semestre tras cerrar su etapa en el Atlético Mineiro, Hulk brilló en el doble partido contra Platense para sellar el boleto a las semifinales.

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Firmó un gol y una asistencia en la ida, un triunfo 2-0 en Rio, y después dio el pase para la anotación del uruguayo Agustín Canobbio en la vuelta, una derrota 2-1 en Buenos Aires.

Estuvo muy cerca de ganar la Libertadores con el 'Galo' en 2024, pero perdió la final frente al Botafogo