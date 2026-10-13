"Cucho' Hernández y su rabia por un cambio en Betis visto desde afuera; "fue un momento de tensión"

Juan Camilo 'Cucho' Hernández es uno de los jugadores colombianos en el exterior que sonó durante este fin de semana, gracias a su positiva actuación en la victoria 5-2 de Real Betis sobre Osasuna, en la que le hizo la asistencia a Abde para uno de los goles y en la que también se habló de su reacción airada ante un cambio ordenado por el técnico Manuel Pellegrini faltando algo más de 10 minutos para el final.

Para hablar del momento de Hernández, quien viene de participar con la Selección Colombia en el Mundial 2026, en Gol Caracol contactamos a Alvaro Palomo, periodista de 'Estadio Deportivo', quien entregó un parte positivo de la campaña del pereirano.

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¿Cómo abalizan en España el momento de Juan Camilo 'Cucho' Hernández?

"Está siendo un comienzo de temporada bueno de 'Cucho' Hernández, una temporada en la que tiene más competencia arriba porque se ha fichado a Troy Parrott, delantero por 16 millones más cuatro en variables. Pero lo está alternando el entrenador y digamos que no ha perdido la titularidad el 'Cucho'. No ha hecho un comienzo de temporada con unos números espectaculares, pero sí con un gran rendimiento. De momento ha marcado dos goles y ha servido dos asistencias y, sobre todo, aporta mucho al fútbol ofensivo del Betis, porque no solo su trabajo es marcar sino abrir espacios, desmarques, agilizar el ataque y eso lo hace perfectamente vital para el fútbol de Pellegrini y para poder abrir huecos y que otros compañeros marquen".

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¿La última actuación del 'Cucho' cómo fue, por qué lo sacaron?

"De hecho, el otro día fue asistente al gol de Abde en el 5-2 contra el Osasuna y firmó otro buen partido. Ya te digo, él, jugando buenos minutos, no tiene un rendimiento deslumbrante, pero en el campo sigue siendo un jugador importantísimo para Pellegrini".



¿Qué repercusión ha tenido la reacción rabiosa ante el cambio del 'Ingeniero' Pellegrini?

"La verdad es que ha tenido muy poco recorrido el tema del enfado del 'Cucho'. Fue un momento, un arranque, bueno, de que quería estar en el campo. Estaba un partido que al final fue una fiesta en el campo del Betis con el 5-2, en el que Osasuna apretó cuando iban 2-0, 3-0, apretó y se puso 3-2. Y bueno, un momento así de tensión, pero no ha tenido mucha importancia, la verdad. Es un futbolista que lo da todo en el campo, que está muy comprometido con el Betis, con el proyecto y que vive el fútbol muy intensamente. Y bueno, en ese momento no le sentó bien el cambio, pero la comunicación, la comunión que tiene con Pellegrini es absoluta. Él sabe que este año tiene más competencia, aun así volvió a ser titular y jugó 80 minutos. Por lo cual es un tema que no tiene más importancia, ni más reacciones, ni ha generado ningún problema en el Betis".

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