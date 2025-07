El llanto de Jhon Arias tras no llegar a final del Mundial de Clubes con Fluminense; "perdón"

Con un doblete de un hombre surgido en la cantera del Fluminense, João Pedro, Chelsea venció 2-0 al club de Rio de Janeiro este martes en East Rutherford y se clasificó para la final del Mundial de Clubes. En el 'Flu' jugó todo el partido Jhon Arias, uno de los jugadores más destacados del campeonato de FIFA.

El delantero brasileño, fichado la semana pasada desde el Brighton, anotó dos goles de gran factura en los minutos 18 y 56 contra su exequipo bajo el sol que abrasó al MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York.

El cuadro londinense disputará el título en un final europea el domingo contra el Real Madrid o el Paris Saint-Germain, que chocan el miércoles en el mismo estadio.

Cabe destacar que al final del compromiso internacional, los jugadores del 'Flu' se vieron bastante acongojados y tristes por lo sucedido en el compromiso de este martes. Y de esa manera, uno de los más afectados fue el chocoano Jhon Arias, quien no pudo contener el llanto tras la dolorosa derrota.

Publicidad

"Es difícil encontrar palabras en un momento como este... (empieza a llorar). Solo quiero disculparme con la afición; estuvimos muy cerca. Era un sueño y llegamos a semifinales. Lo siento, luchamos mucho para llegar hasta aquí. Lo único que tengo en mi corazón ahora mismo es disculparme con la afición. Intenté dedicarme al máximo, doy mi vida por este club que tanto me ha ayudado. Lo siento, de verdad. Podríamos haber dado más... Lo dimos todo en la cancha; hoy fue un día muy difícil. De verdad que no tengo palabras. Solo me disculpo, me disculpo de verdad con nuestra afición. Creamos una gran expectativa y es difícil irnos así. Mañana será otro día, sin duda aprenderemos de lo que pasó aquí", dijo el colombiano.

Jhon Arias en Fluminense vs Enzo Fernández en Chelsea AFP

De este tema de Arias y sus lágrimas se habló en las redes sociales, entre los hinchas del equipo brasileño e igualmente entre audiencias de nuestro país, que siguen al extremo por sus constantes participaciones con la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.

Publicidad