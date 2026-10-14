A qué hora juega HOY Nacional vs. Medellín por Copa BetPlay y dónde ver EN VIVO por TV

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot, en un nueva edición del 'clásico paisa', esta vez en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, a partido único. El conjunto 'verdolaga' será el equipo que oficie como local en esta ocasión.

Nacional llega a este compromiso luego de haber eliminado (3-0) al Cali, en un Atanasio sin la presencia del público, el pasado 7 de septiembre. En dicho encuentro, los dirigidos por Lucas González fueron ampliamente superiores, e incluso, pudieron haber ganado por un marcador mucho más abultado.

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Por el otro lado, Medellín, llega a este duelo tras dejar en el camino al Deportivo Pasto con un resultado de 1-4, en un encuentro que se jugó en el Departamental Libertad, el 9 de septiembre.

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La convocatoria de Nacional para enfrentar a Medellín por Copa BetPlay 2026

Arqueros: Franco Armani y Luis Marquínez.

Franco Armani y Luis Marquínez. Defensores : Néider Parra, César Haydar, Jhon Jáder Moreno, Andrés Moreno, Milton Casco, Samuel Velásquez.

: Néider Parra, César Haydar, Jhon Jáder Moreno, Andrés Moreno, Milton Casco, Samuel Velásquez. Mediocampistas: Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Felipe Marín, Matheus Uribe, Edwin Cardona, James Rodríguez, Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo.

Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Felipe Marín, Matheus Uribe, Edwin Cardona, James Rodríguez, Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo. Delanteros: Kevin Parra, Ian Poveda, Nicolás Rodríguez, Emmanuel Benítez.

Hay que indicar que Nacional no podrá contar con varios jugadores para el duelo de esta noche contra el DIM, debido a lesiones. Andrés Reyes, Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, William Tesillo, Cristian Arango y Elkin Rivero no estarán disponibles.

La convocatoria de Medellín para enfrentar a Nacional por Copa BetPlay 2026

Arqueros: Éder Chaux, Salvador Ichazo.

Éder Chaux, Salvador Ichazo. Defensores : Hayen Palacios, Esneyder Mena, Frank Fabra, Kevin Mantilla, Luis, Joaquín Varela.

: Hayen Palacios, Esneyder Mena, Frank Fabra, Kevin Mantilla, Luis, Joaquín Varela. Mediocampistas: Didier Moreno, Agustín Martegani, Halam Loboa, Daniel Cataño, John Montaño, Nivaldo Erazo, Kéiner Klinger.

Didier Moreno, Agustín Martegani, Halam Loboa, Daniel Cataño, John Montaño, Nivaldo Erazo, Kéiner Klinger. Delanteros: Yony González, Enzo Larossa, Carlos Lucumí.

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Nacional vs. Medellín, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por Copa BetPlay 2026

Día: Miércoles 14 de octubre del 2026.

Jornada: cuartos de final de la Copa BetPlay 2026.

Horario: 8:30 p.m. (Colombia).

Estadio: Estadio Atanasio Girardot (Bogotá).

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia).

Transmisión por TV: Win.

ONLINE: www.golcaracol.com

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Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales y polémicas, golazos, la crónica del duelo y las reacciones de los protagonistas.