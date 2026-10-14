A qué hora juega HOY Nacional vs. Medellín por Copa BetPlay y dónde ver EN VIVO por TV

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot, en un nueva edición del 'clásico paisa', esta vez en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, a partido único. El conjunto 'verdolaga' será el equipo que oficie como local en esta ocasión.
Nacional llega a este compromiso luego de haber eliminado (3-0) al Cali, en un Atanasio sin la presencia del público, el pasado 7 de septiembre. En dicho encuentro, los dirigidos por Lucas González fueron ampliamente superiores, e incluso, pudieron haber ganado por un marcador mucho más abultado.
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Por el otro lado, Medellín, llega a este duelo tras dejar en el camino al Deportivo Pasto con un resultado de 1-4, en un encuentro que se jugó en el Departamental Libertad, el 9 de septiembre.
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La convocatoria de Nacional para enfrentar a Medellín por Copa BetPlay 2026
- Arqueros: Franco Armani y Luis Marquínez.
- Defensores: Néider Parra, César Haydar, Jhon Jáder Moreno, Andrés Moreno, Milton Casco, Samuel Velásquez.
- Mediocampistas: Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Felipe Marín, Matheus Uribe, Edwin Cardona, James Rodríguez, Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo.
- Delanteros: Kevin Parra, Ian Poveda, Nicolás Rodríguez, Emmanuel Benítez.
Hay que indicar que Nacional no podrá contar con varios jugadores para el duelo de esta noche contra el DIM, debido a lesiones. Andrés Reyes, Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, William Tesillo, Cristian Arango y Elkin Rivero no estarán disponibles.
La convocatoria de Medellín para enfrentar a Nacional por Copa BetPlay 2026
- Arqueros: Éder Chaux, Salvador Ichazo.
- Defensores: Hayen Palacios, Esneyder Mena, Frank Fabra, Kevin Mantilla, Luis, Joaquín Varela.
- Mediocampistas: Didier Moreno, Agustín Martegani, Halam Loboa, Daniel Cataño, John Montaño, Nivaldo Erazo, Kéiner Klinger.
- Delanteros: Yony González, Enzo Larossa, Carlos Lucumí.
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Nacional vs. Medellín, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por Copa BetPlay 2026
Día: Miércoles 14 de octubre del 2026.
Jornada: cuartos de final de la Copa BetPlay 2026.
Horario: 8:30 p.m. (Colombia).
Estadio: Estadio Atanasio Girardot (Bogotá).
Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia).
Transmisión por TV: Win.
ONLINE: www.golcaracol.com
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Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales y polémicas, golazos, la crónica del duelo y las reacciones de los protagonistas.