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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "A Millonarios y a Santa Fe prácticamente le quitaron El Campín, no tienen estadio"

"A Millonarios y a Santa Fe prácticamente le quitaron El Campín, no tienen estadio"

Esas fueron las palabras de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, en charla exclusiva con 'Noticias Caracol'. Además de hablar del mal estado de la grama de El Campín, el dirigente mostró su molestia con Sencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Millonarios y Santa Fe se han visto perjudicados por el gramado del estadio El Campín.
Millonarios y Santa Fe se han visto perjudicados por el gramado del estadio El Campín.
Colprensa

La gestión del estadio Nemesio Camacho El Campín por parte del administrador privado, Sencia, que le ha dado prioridad a los conciertos por encima del espectáculo del fútbol, sigue sumando duras críticas desde la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, y más después de la cancelación de Millonarios vs. Once Caldas, y que se prevé que ocurra lo mismo con Santa Fe frente a Jaguares, pactado para este jueves.

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Hay que indicar que el gramado del máximo escenario deportivo de la capital del país quedó en malas condiciones, luego del recital del grupo surcoreano BTS. En diálogo exclusivo con 'Noticias Caracol', el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, mostró mucha preocupación por el tema, y dejó una frase que no pasó desapercibida.

Grama del estadio El Campín.
Grama del estadio El Campín.
colprensa.

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Y es que al ser indagado por el periodista, Juan Camilo Cortés, sobre si a los clubes bogotanos (Millonarios y Santa Fe) les quitaron la disponibilidad del estadio, la respuesta fue contundente: "Prácticamente. De aquí a diciembre hay siete conciertos programados, o sea, que fútbol no podrá haber en esa cancha. Incluso en las finales (de la Liga BetPlay II-2026) hay un concierto de Karol G. Entonces, realmente los equipos de Bogotá no tienen estadio donde jugar en este momento.", dijo el dirigente.

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Pero las complicaciones para el 'león' y el 'embajador' no sólo se limitan a que no contarían con El Campín, sino que Zuluaga enumeró otras cosas que se vienen gestionando mal desde Sencia y que perjudican a estos dos clubes.

"Los costos se han incrementado grandemente para los clubes. Les quitaron el manejo de su cafetería, que también era una forma de financiar y pagar parte del alquiler del estadio", añadió el presidente de la Dimayor.

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Otras declaraciones de Carlos Mario Zuluaga:

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- ¿Sencia pretendía jugar el Millonarios vs. Once Caldas pese al estado en el que estaba la grama?

"Sí, hasta el último minuto ellos decían que la cancha estaba a disposición para jugar un partido de fútbol. Están privilegiando el espectáculo por encima de la salud de los jugadores, y eso sí no lo podemos permitir nosotros".

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