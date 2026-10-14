El contundente anuncio del Presidente de la Dimayor y la fecha del final de la Liga BetPlay II-2026

El fútbol profesional colombiano vivió una nueva polémica y esta vez fue por cuenta del mal estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, obligando a la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas. La grama fue plantada en rollos en un plan de Sencia con el IDRD, sin embargo, no logró estar en buenas condiciones, generando caos no solo para dicho encuentro si no también para los juegos venideros.

En medio de esta situación, Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, mostró su preocupación no solo por cómo se administra el recinto más importantes de los bogotanos si no por el fixture de la Liga BetPlay II-2026. El retraso de los partidos, en especial para Millonarios y Santa Fe, generaría la programación se corriera en un tiempo bastante considerable.

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"No quiero llegar a extremos, pero que vayamos hasta enero nos obligaría a terminar el FPC sin TV", dijo el dirigente en charla con el portal 'Zona libre de Humo'. De inmediato todo se altera, puesto que como se hace año a año, la Liga I-2027 comenzaría a finales de enero de ese año.

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"Definitivamente no vamos a poder terminar como teníamos programado, incluso podríamos ir hasta enero con este problema del Campin que nos obliga a mover partidos", agregó Zuluaga sobre lo que provocó la cancelación del juego entre bogotanos y manizaleños.



Y es que jugar en otro estadio no es una opción que parece viable dada la cantidad de hinchas embajadores y cardenales que ya tienen compradas sus boletas desde mitad de año. "Santa Fe y Millonarios tienen más de 15 mil abonos vendidos y eso hace imposible que juguemos en Techo", complementó.

Por si no fuera suficiente, El Campín todavía tiene bastantes eventos musicales programados en este 2026. "Vamos a tener muchos inconvenientes a futuro, hay 7 conciertos programados hasta terminar el año". Fonseca, Ryan Castro, Tigres del Norte, Megaland, Juntos de Nuevo Misión Campín y Karol G aparece en el calendario musical del 'coloso de la 57'.