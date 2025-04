A qué hora juega HOY Once Caldas vs. América, EN VIVO por TV en la Liga BetPlay

Este sábado 5 de abril, Once Caldas y América de Cali se enfrentarán en la fecha 12 de la Liga BetPlay i-2025 , luego de haber debutado ambos equipos en la Copa Sudamericana a mitad de semana.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera vienen de ganarle por la mínima diferencia a Llaneros en el rentado local, mientras que por los dirigidos pro Jorge 'Polilla' Da Silva también ganaron por la mínima, al imponerse frente a Fortaleza.

A qué hora juega HOY Once Caldas vs. América, EN VIVO por TV y gratis en la Liga BetPlay

En ese orden de ideas, el 'blanco blanco' recibirá a los 'escarlatas' en el estadio Palogrande, de la ciudad de Manizales, este sábado 5 de abril, a las 6:20 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver EN VIVO por la señal que transmite el fútbol colombiano. Además, podrá encontrar todas las polémicas, goles, y crónica del encuentro, en el portal web deGolcaracol.com.

¿Cómo llegan ambos equipos a este partido?



Ambos clubes jugaron a mitad de semana en la contienda internacional; sin embargo, América de Cali con menos horas de descanso, no solo por las 24 horas de diferencia en el juego de cada equipo, sino además, por el itinerario el cuadro rojo de la capital del Valle del Cauca, tras desplazarse desde Uruguay.

Cosa que no hizo Once Caldas, que jugó antes que su adversario de este sábado, y disputó el encuentro en condición de local.

Cabe destacar que, a pesar de ello,los dirigidos por Hernán Darío Herrera, cayeron 0-1 frente a Fluminense de los colombianos Jhon Arias, Kevin Serna, y el lesionado, Gabriel Fuentes.

Mientras que los 'escarlatas', vencieron 1-3 a Racing de Montevideo.

Duván Vergara en América de Cali X @AmericadeCali

¿Cómo van ambos equipos en la tabla de posiciones?



Once Caldas se ubica en la casilla 11 del rentado local con 16 puntos, luego de conseguir una sola victoria en los últimos cinco compromisos que disputó.

Por otro lado, América de Cali goza un gran presente que tiene felices a sus aficionados, no solo debutaron en condición de visitante con una contundente victoria en la Copa Sudamericana, sino además, son líderes en la Liga BetPlay I-2025 con 24 puntos.

Declaraciones de los técnicos:



"No cambié parte del equipo de la competencia de la liga. Fluminense es un rival difícil, complicado, con muy buenos jugadores. Hay que valorar lo que hizo el Once, enfrentó a un gran rival como lo fue Fluminense y no fue inferior a él. Se paró bien, tuvo opciones de gol. Se pierde un partido que no había que perder”, precisó el 'Arriero' Herrera.

"La ventaja puede ser conocer el fútbol uruguayo y saber que íbamos a encontrar un rival duro y agresivo y que no iba a dar ninguna pelota por perdida como lo hacen generalmente todos los equipos uruguayos", dijo Jorge 'Polilla' Da Silva, timonel de los 'escarlatas'.