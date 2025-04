¿Tadej Pogacar le tiene miedo a Mathieu van der Poel?; "Intentaré no esprintar con él"

El eslovenoTadej Pogacar (UAE), triple ganador del Tour de Francia, admitió la condición de favorito de su gran rival, Mathieu van der Poel , en el Tour de Flandes que se disputará este domingo, segundo 'monumento' de la temporada en el que se volverán a ver las caras después del gran duelo que protagonizaron en la Milán San Remo, con victoria para el neerlandés.

Pogacar elogió a su rival por su calidad como ciclista y en referencia a la posible estrategia para optar a su segunda victoria en Flandes tiene claro que tratará "de no llegar al esprint" con Van der Poel, quien de ganar alcanzaría el récord de cuatro títulos en la mítica prueba flamenca.

"Siempre me gusta competir contra los mejores, sobre todo contra Mathieu, porque me gusta su estilo, su forma de correr, su fuerza. Es un buen velocista, uno de los mejores en mi opinión. Voy a intentar no esprintar con él", señaló Pogacar en su comparecencia ante los medios.

Para Pogacar será difícil recuperara el trono de Flandes, donde se impuso en 2023, ya que el recorrido de 269 km entre Brujas y Oudenaarde favorece más a Van der Poel por sus condiciones.

Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel. Getty Images.

"Este es su terreno favorito: los adoquines, las pequeñas subidas. Así que, una vez más, será difícil de batir. Obviamente, puede esprintar mejor, probablemente pueda rodar mejor en los adoquines, es mejor en las secciones técnicas, pero quizá yo pueda ser mejor después de seis horas de carrera. Pero él está en muy buena forma, así que no creo que deba contar con eso", explicó.

Sin la opción de dejar la gestión de la carrera al esprint, Pogacar deberá gastar sus bazas de lejos.

"Intentaré abrir una pequeña brecha en algún momento de la carrera y aprovecharla, pero hay muchísimas oportunidades y opciones que pueden presentarse. Solo necesito aprovechar una y esperar lo mejor", señaló.

Según el esloveno, "no hay por qué esperar al esprint cuando tienes 250 km para disponer de posibilidades para ganar".