Bayern Múnich vs. Leipzig, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido con Luis Díaz

El Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, se alista para afrontar uno de los compromisos más exigentes de la jornada en la Bundesliga. Este sábado 17 de octubre, el conjunto 'bávaro' recibirá al RB Leipzig en el Allianz Arena, en cumplimiento de la sexta fecha.

Tras el empate 2-2 cedido contra el F.C. Augsburgo en la jornada anterior, los dirigidos por Vincent Kompany buscarán sumar de a tres contra un rival directo para consolidar sus aspiraciones en el campeonato alemán.

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Hay que precisar que Díaz Marulanda y compañía atraviesan una etapa crucial en el arranque del curso 2026-27, calibrando sus piezas tanto para la disputa del título doméstico como para sus compromisos europeos en la Champions League.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga AFP

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El duelo de este fin de semana contra el RB Leipzig servirá como una prueba de fuego para medir la solidez defensiva y la efectividad en ataque del Bayern, antes de afrontar una seguidilla intensa de compromisos a final de mes, que incluye la visita al Friburgo y el 'Der Klassiker' frente al Borussia Dortmund.



Para este partido, Bayern tendrá bajas y dudas importantes en su nómina. La principal ausencia será la de Jamal Musiala, quien continúa al margen mientras avanza en la recuperación de su rotura fibrilar. Por su parte, Manuel Neuer se mantiene en duda tras presentar molestias en el pie durante la semana; su presencia dependerá de la última sesión de entrenamiento. La nota positiva la pondría Aleksandar Pavlović, quien tras descansar en el compromiso frente al Viking, reaparecería en la convocatoria del conjunto 'bávaro'.

Vincent Kompany; DT del Bayern Múnich Fotografía de: AFP

Opiniones de los protagonistas:

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"Queremos ir con todo al ataque y jugamos en casa. Tenemos hambre. Conocemos los puntos fuertes del Leipzig. Se ve que han introducido algunos cambios y que estos le han venido bien al equipo. Llegan con confianza. En los dos últimos partidos hemos rematado 50 veces y hemos hecho muchas cosas bien como equipo. Si mejoramos algunos aspectos, estaremos muy cerca de nuestra mejor versión. Eso nos da un plus de energía y sabemos que podemos conseguirlo", esas fueron las palabras de Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, en la previa del juego de este sábado en el Allianz Arena.

Viking vs Bayern Múnich, duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions League AFP

Bayern Múnich vs. Leipzig, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Día: sábado 17 de octubre del 2026.

sábado 17 de octubre del 2026. Jornada: sexta fecha de la Bundesliga.

sexta fecha de la Bundesliga. Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

11:30 a.m. (Colombia). Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania).

Allianz Arena (Múnich, Alemania). Transmisión por TV: ESPN y Disney+Premium.

ESPN y Disney+Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos y asistencias que tengan que ver con Luis Díaz para que se programe y no se pierda nada.