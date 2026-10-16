Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich vs. Leipzig, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido con Luis Díaz

Bayern Múnich vs. Leipzig, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido con Luis Díaz

Este sábado, el Bayern Múnich con Luis Díaz recibirá en el Allianz Arena al Leipzig, en compromiso válido por la Bundesliga. ¡Agéndese y no se pierda este vibrante compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2026
Comparta en:
Luis Díaz tiene este sábado un nuevo reto en la Bundesliga con Bayern Múnich.
Luis Díaz tiene este sábado un nuevo reto en la Bundesliga con Bayern Múnich.
Foto: Getty Imágenes

El Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, se alista para afrontar uno de los compromisos más exigentes de la jornada en la Bundesliga. Este sábado 17 de octubre, el conjunto 'bávaro' recibirá al RB Leipzig en el Allianz Arena, en cumplimiento de la sexta fecha.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Tras el empate 2-2 cedido contra el F.C. Augsburgo en la jornada anterior, los dirigidos por Vincent Kompany buscarán sumar de a tres contra un rival directo para consolidar sus aspiraciones en el campeonato alemán.

Publicidad

Últimas noticias

Camilo Durán, delantero colombiano de Celtic, en un partido de la Europa League
Colombianos en el exterior

"Camilo Durán es una revelación, se tiene fe, se atreve y no tiene temor de cara al arco"

Jhon Durán, delantero colombiano de Benfica, celebra un gol en la Europa League
Colombianos en el exterior

"Lo que dijo Jhon Durán es un baño de humildad tremendo y un avance grande; confiemos"

Hay que precisar que Díaz Marulanda y compañía atraviesan una etapa crucial en el arranque del curso 2026-27, calibrando sus piezas tanto para la disputa del título doméstico como para sus compromisos europeos en la Champions League.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
AFP

Publicidad

El duelo de este fin de semana contra el RB Leipzig servirá como una prueba de fuego para medir la solidez defensiva y la efectividad en ataque del Bayern, antes de afrontar una seguidilla intensa de compromisos a final de mes, que incluye la visita al Friburgo y el 'Der Klassiker' frente al Borussia Dortmund.

Para este partido, Bayern tendrá bajas y dudas importantes en su nómina. La principal ausencia será la de Jamal Musiala, quien continúa al margen mientras avanza en la recuperación de su rotura fibrilar. Por su parte, Manuel Neuer se mantiene en duda tras presentar molestias en el pie durante la semana; su presencia dependerá de la última sesión de entrenamiento. La nota positiva la pondría Aleksandar Pavlović, quien tras descansar en el compromiso frente al Viking, reaparecería en la convocatoria del conjunto 'bávaro'.

Vincent Kompany; DT del Bayern Múnich
Vincent Kompany; DT del Bayern Múnich
Fotografía de: AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Opiniones de los protagonistas:

Publicidad

"Queremos ir con todo al ataque y jugamos en casa. Tenemos hambre. Conocemos los puntos fuertes del Leipzig. Se ve que han introducido algunos cambios y que estos le han venido bien al equipo. Llegan con confianza. En los dos últimos partidos hemos rematado 50 veces y hemos hecho muchas cosas bien como equipo. Si mejoramos algunos aspectos, estaremos muy cerca de nuestra mejor versión. Eso nos da un plus de energía y sabemos que podemos conseguirlo", esas fueron las palabras de Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, en la previa del juego de este sábado en el Allianz Arena.

Viking vs Bayern Múnich, duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions League
Viking vs Bayern Múnich, duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions League
AFP

Bayern Múnich vs. Leipzig, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

  • Día: sábado 17 de octubre del 2026.
  • Jornada: sexta fecha de la Bundesliga.
  • Hora: 11:30 a.m. (Colombia).
  • Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania).
  • Transmisión por TV: ESPN y Disney+Premium.
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos y asistencias que tengan que ver con Luis Díaz para que se programe y no se pierda nada.

Publicidad

Acción de juego entre Deportivo Cali femenino y Libertad en la Copa Libertadores 2026.
Gol Caracol

Deportivo Cali femenino logró un empate agónico en debut en Copa Libertadores: 1-1 contra Libertad

Jugadoras de Deportivo Cali femenino y un festejo de gol en la Copa Libertadores.
Gol Caracol

Vea acá el golazo de Jessica Bermeo para Cali femenino vs. Libertad, en Copa Libertadores

Selección Colombia
Selección Colombia

Colombia vs. Chile; día, hora y dónde ver EN VIVO por TV los partidos de la fecha FIFA de noviembre

Relacionados

Bayern Munich

RB Leipzig

Luis Díaz

Bundesliga

Publicidad

Publicidad

Publicidad