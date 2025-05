"Al Dayro Moreno de los inicios, le diría que fuera disciplinado; antes no me importaba nada"

A donde fue Dayro Moreno, dejó huella. Once Caldas, Athletico Paranaense, Steaua Bucarest, Xolos de Tijuana, Junior de Barranquilla, Millonarios, Atlético Nacional, Talleres de Córdoba, Oriente Petrolero, Atlético Bucaramanga y la Selección Colombia son testigos de ello. Sin embargo, siempre se le ha reprochado que pudo haber llegado más lejos, si hubiera dejado de lado la fiesta o las celebraciones excesivas y de eso es consciente el propio jugador. Así lo contó en una entrevista con 'ESPN F90', respondiendo a una pregunta que lo puso a pensar y a reflexionar más de la cuenta.

"¿Qué le diría este Dayro Moreno actual al que era más joven?", fue el cuestionamiento. Hubo un pequeño silencio y, tras analizar, afirmó: "en este momento, lo que estoy haciendo es dar ejemplo de trabajo, sacrificio y humildad. Lo digo porque tenemos jugadores jóvenes en el club y me les acerco y les digo que disfruten y estén centrados. Al Dayro Moreno, de esos inicios, le diría que fuera más disciplinado. No es un secreto que, a los 22 años, la vida la veía diferente porque no tenía hijas ni nada, entonces era más espontáneo y no me importaba nada". Pero no fue lo único que dijo.

"En la actualidad, uno tiene más responsabilidad; ahorita, no salgo tanto y cuando lo hago, es en mi casa y más relajado. Además, tengo claro y entiendo que tengo una familia, con mis hijas y ahí se ve la vida diferente. Siempre he sido así, alegre, amigable, que disfruta la vida. Me gusta estar feliz; nunca verán a un Dayro Moreno de mal genio o bravo, solo cuando no me hacen el pase en la cancha (risas)", añadió, poniéndole un toque de humor a la situación. Y es que el 2025 está siendo un año maravilloso para el delantero, siendo clave en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

Dayro Moreno, en su paso por la Selección Colombia de mayores, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas AFP

Hasta el momento, lleva 14 goles y dos asistencias en 25 partidos, despertando el debate sobre si debe ser llamado a la 'tricolor'. "Igual, ya me conocen y saben que no lo hago de mala leche, solo es por la calentura del partido y ya. Todo eso hace parte del fútbol. A veces, cuando ganamos, me gusta celebrar porque todas las cosas se deben complementar y, además, he aprendido mucho. Tengo claro que a mis hijas, les debo dar ejemplo y que ellas se sientan orgullosos de mí, es alegría y es mi motor del día a día", sentenció el atacante, de 39 años, quien pasó por varios países.