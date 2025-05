Dayro Moreno saca pecho y se equipara con Falcao García y Carlos Bacca; "tomen ejemplos"

En la actualidad, Dayro Moreno es el mejor delantero del fútbol colombiano, sus números lo respaldan, dado que el delantero tolimense tiene en la presente campaña con el 'blanco blanco' de Manizales por todas las competiciones, tiene 14 goles y dos asistencias en 1.985 minutos en cancha.

Sus buenas actuaciones lo mantienen como el máximo goleador histórico del fútbol colombiano con 361 tantos, 10 más que Radamel Falcao García, con quien está en disputa desde su regreso al fútbol colombiano al balompié cafetero.

Dayro Moreno y su admiración por Falcao y Bacca

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, sueña con ser convocado a la Selección Colombia AFP

Durante una entrevista con el programa 'ESPN F90', el delantero, de 39 años, habló de varios temas, entre ellos su récord como máximo artillero del fútbol colombiano y aprovechó para aconsejar a los nuevos jugadores.

¿Qué se siente ser el goleador del fútbol colombiano, teniendo rivales como Falcao García, Carlos Bacca y Víctor Aristizábal?

"Es un orgullo muy grande. Desde que tuve la fortuna, el año pasado, de quitarle el récord a Sergio Galván Rey, que es un grande, y ahora ser el máximo goleador del fútbol colombiano, es una enorme alegría. Siempre con el respeto para Falcao García, a quien conozco bien, y mis respetos también para Carlos Bacca, porque además de grandes futbolistas, son buenas personas y lo demuestran dentro y fuera de la cancha. Esto es una motivación para uno levantarse cada día, seguir luchando, mejorar y hacer bien las cosas."

¿Por qué le cuesta tanto al delantero colombiano, a excepción de usted?

"Eso es algo que se debe trabajar. Mi invitación para los jóvenes, sin querer parecer prepotente ni agrandado, es que todos tienen talento y deben esforzarse. Las cosas se logran dando lo mejor de uno. La humildad y el sacrificio son fundamentales. Deben seguir buenos ejemplos, como Falcao García, Carlos Bacca, Juan Fernando Quintero y tantos otros jugadores que hemos tenido un recorrido importante."

¿Cuál versión le gustó más: Nacional o Millonarios?

"Son dos cosas diferentes. En Millonarios me fue bien, porque fui goleador dos veces, aunque me quedó el sabor amargo de no haber podido levantar un título. De allí di el salto al fútbol mexicano. Ya en Nacional, la responsabilidad fue mayor y dejar un legado era importante. Siempre estaré agradecido con ambos equipos, porque me dieron la oportunidad de disfrutar y de retribuirles con goles."