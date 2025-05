Dayro Moreno elogia a figuras de Colombia: “Luis Díaz, mis respetos; Jhon Durán es goleador”

Si hay un nombre que retumba en todos los fanáticos del fútbol en el país es el de Dayro Moreno. Con 361 goles es el máximo anotar colombiano de la historia y con 39 años de edad parece no tener vigencia. Su presente en el Once Caldas es formidable y por eso muchos le piden a Néstor Lorenzo que lo convoque a la selección. Al goleador parece no tenerle afán al tema y, por el contrario, se despachó en elogios hacia otros jugadores que sí son tenidos en cuenta.

Moreno Galindo concedió una entrevista el viernes al portal 'ESPN', en la que habló sobre su presente, los jugadores jóvenes del FPC, clubes donde jugó y la Selección Colombia. El tolimense no tuvo en problema en protagonizar una dinámica rápida.

El delantero debía describir en una sola palabra al futbolista que le iban mencionando los periodistas. Las respuestas de Dayro no dejaron de sorprender.

"Marino Hinestroza es buen jugador; Luis Díaz, mis respetos; Jhon Arias es talento; y Jhon Jáder Durán es un goleador", remarcó el actual atacante del 'blanco blanco'.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, sueña con ser convocado a la Selección Colombia AFP

Sin duda alguna, Moreno tienen una profunda admiración por los jugadores jóvenes de la 'tricolor', dando razón de por qué Lorenzo los tiene en cuenta.

Lo cierto es que, si bien Dayro está atento a un posible llamado a la Selección Colombia, su cabeza está 100% enfocada en Once Caldas, puesto que este domingo 25 de mayo se jugará la última fecha del todos contra todos y deberán buscar la clasificación a los cuadrangulares ante el Deportivo Cali, ya eliminado, en el estadio Palogrande, en Manizales. El encuentro está pactado para las 4:00 p.m. (hora local) y los dirigidos por Hernán Darío 'El Arriero' Herrera deberán ganar o de lo contrario estar atentos a lo que ocurra con Deportivo Pasto, el único que les puede arrebatar su tiquete.

Por otro lado, Once Caldas también sigue vivo en la Copa Sudamericana, ya que lidera el grupo F con 12 puntos y en la última jornada se medirá contra Fluminense. Dependiendo del resultado de ese partido, se sabrá si Dayro y compañía van directamente a octavos de final o juegan playoffs con los mejores terceros de la Copa Libertadores.