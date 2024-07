¿Alberto Gamero seguirá en Millonarios? El técnico dio una respuesta contundente

Millonarios volvió a perder en la Liga BetPlay 2024-II, al caer 2-1 a manos de Alianza FC, este domingo, en Valledupar. Alberto Gamero asistió a la rueda de prensa y allí hizo un análisis de lo que fue ese compromiso.

Además, el estratega samario se mostró tranquilo y sin “preocupación” a pesar de una mala presentación de su equipo en el campeonato del segundo semestre del fútbol colombiano.

¿Alberto Gamero seguirá en Millonarios?

El propio técnico dejó una contundente respuesta sobre su futuro en el equipo ‘embajador’, diciendo que “yo no vivo con preocupación, vivo con deseo de trabajar, esto es de trabajo, si me voy preocupado lo que hago es preocuparlos a ellos. Ellos saben que debemos mejorar, que cometimos errores, yo la verdad, al contrario, a medida que pasa el tiempo me siento más fuerte y más a gusto con ellos porque los voy conociendo más. Tengo más alegría, más satisfacción y más deseo de seguir aquí. Esto es de perder uno o dos partidos, nos ha pasado y a todos nos hemos metido”.

Por otra parte, Alberto Gamero se refirió a lo que fue el trámite del partido en el estadio Armando Maestre Pavajeau, y señaló los errores puntuales que les costaron caro a su Millonarios.

Publicidad

“Uno de los errores grandes que cometimos hoy fue darles el balón, intentamos administrarlo y cuando perdíamos ellos jugaban más directo, eran veloces por banda y nos llegaba. Esto no es de hace 3 días, es un partido que intentamos controlarlo, de pronto tener mejor posesión de balón, y recibimos dos goles que entre comillas fueron ingenuos. El primero es que Juan Pablo Vargas ni la bola la mira, descontrola a Sergio Mosquera y le queda a Andrés Rentería. La segunda es una jugada por la línea y cometimos la osadía del penalti. Intentamos, quisimos venir a buscar el partido y no se consigue porque Alianza fue efectivo y las que tuvo las concretó”, explicó.

Alianza FC vs Millonarios - Foto: Colprensa

Acá más declaraciones de Alberto Gamero, luego de Alianza FC 2-1 Millonarios:

Publicidad

*Una mala noche para el equipo

“Hoy creo que tuvimos mayor posesión de balón pero no la usamos bien, en las estadísticas vimos que ganamos la posesión del balón, la tuvimos en un sector de la cancha donde no hacia daño. Nosotros estamos intentando que el equipo juegue mejor, no pierda tantos balones, la jugada del primer gol es una pérdida de nosotros. Queremos que juegue bien y que tenga más opciones de gol. No tuvimos contundencia y es el partido donde menos opciones claras hemos tenido”.

*Lo que hay que mejorar en Millonarios

“No lo vamos a ocultar, es cierto y mucho más cuando dan los seis minutos y se jugaron 3 minutos por equivocaciones nuestras, todas esas cosas hay que verlas, y es que yo tenga que corregir y que ellos entiendan que eso nos está pasando. Yo por eso les muestro mucho video, de lo que uno ve. Nosotros cometemos un error y nos cobran por ventanilla, de inmediato. Este equipo tiene más partidos, aprender a hacer muchas cosas cuando es adverso”.

*Alianza FC, un merecido ganador del partido

“Hoy enfrentamos un buen rival, que nunca bajó los brazos que por lo general no salió de la estructura que nos montó, nosotros por momentos controlamos, manejamos el partido, pero ellos fueron más verticales y contundentes. Hubo duelos que nos ganaron, pero hoy enfrentamos a un rival que nunca bajó los brazos, cuando nosotros íbamos ganando, nos quitó el balón y lo administró mejor”.