Exigencias para Jhon Durán para juego frente a Benfica; no solamente son los goles

Fenerbahçe disputará el partido de ida de los playoffs de la Champions League frente al Benfica portugués. El encuentro se jugará en el Estadio Chobani y dará inicio a las 2:00 p.m. (hora Colombia) de este miércoles 20 de agosto, con transmisión en directo por 'ESPN'. En la previa, la prensa turca habló sobre lo que deberán hacer el colombiano Jhon Durán y sus compañeros para triunfar en casa y tomar ventaja en la serie.

"En-Nesyri, Jhon Duran, Szymanski; todos tienen que usar el balón de forma más positiva. El Benfica no es un equipo que se deba sobreestimar, pero tampoco es un equipo que se deba descuidar o subestimar. Porque Ivanovic y Pavlidis son dos jugadores muy peligrosos; dos delanteros centro que no deben pasar desapercibidos ni un instante", fue el análisis del periodista Atakan Çağlayan.

Este no será un duelo fácil y además tendrá el condimento especial, ya que en el Benfica también hay un un jugador colombiano. Se trata de Richard Ríos, volante que arribó para esta temporada al conjunto de Lisboa. Dicho esto, solo uno de los dos 'cafeteros' tendrá la posibilidad de jugar la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Detalles del partido Fenerbahçe vs. Benfica

El árbitro designado es Daniel Siebert, de la Federación Alemana de Fútbol, quien estará acompañado por Jan Seidel y Dominik Schaal como asistentes. Johann Pfeifer actuará como cuarto árbitro.

El Fenerbahçe llega a esta instancia tras haber eliminado al Feyenoord en la tercera ronda de clasificación: cayó 2-1 como visitante, pero se impuso 5-2 en el partido de vuelta. El Benfica, por su parte, superó al Niza francés al ganar ambos encuentros por 2-0.

En el historial de enfrentamientos entre Fenerbahçe y Benfica figuran siete partidos, incluido un amistoso disputado a comienzos de la temporada, con un saldo de dos victorias para los turcos, un empate y cuatro derrotas.

El conjunto de Estambul afrontará su partido número 289 en competiciones europeas, acumulando hasta ahora 114 victorias, 61 empates y 113 derrotas en 288 encuentros, con 397 goles a favor y 411 en contra.

El choque de vuelta de esta ronda de playoffs se disputará el miércoles 27 de agosto en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica, en Lisboa, Portugal.