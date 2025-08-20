Ahora sí James Rodríguez se puso serio con su futuro; ¿se irá de León, de México?

En el fútbol mexicano, James Rodríguez y León no pasa por su mejor momento por cuenta de los malos resultados en el Torneo Apertura de la Liga MX. La 'fiera' marcha décima con seis unidades luego de vencer 1-0 al Necaxa en las fecha más reciente, sin embargo, su juego no convence del todo, especialmente en la defensa. Adicional a eso, en los últimos encuentros no ha podido contar con el '10' colombiano por unas molestias físicas que ha presentado. En medio de ese panorama, en el club de Guanajuato hay incertidumbre por el futuro de su figura y por eso jugador de 33 años no dudó en hablar del tema.

La charla del futbolista de la Selección Colombia se dio con el periodista mexicano Paco Montes, uno de los más informados sobre León en territorio 'manito'. Primero, James se refirió al presente del equipo y lo que requieren para levantar el trofeo del campeonato. "Para ser campeón tienes que estar bien, en todo sentido, tanto física como mentalmente y que tu equipo esté bien; todos sabemos que será duro, pero tenemos que ir partido a partido”, dijo de entrada.

Luego, vino el tema candente y del que todos los hinchas esmeraldas quieren saber. Rodríguez Rubio hizo referencia a una charla que tuvo hace poco con el presidente Jesús Martínez. “Hasta ahora no ha dicho nada, faltan tres o cuatro meses, pero como siempre digo, un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso (renovar), si no tienen idea en poder seguir, tomaré otro camino. Como no le gusto mucho eso a él, uno dice lo que uno piensa", sentenció.

En el Torneo de Apertura, el colombiano acumula 209 minutos en tres encuentros y ha anotado un gol. Eso sí, para el primer semestre, en el Clausura, fueron 1.313 minutos, 17 partidos y dos anotaciones.

El próximo reto de León será este sábado 23 de agosto, a las 6:00 p.m. (hora Colombia), contra Pachuca, conjunto con el que comparten el mismo grupo empresarial, el cual fue el motivo que dejó a 'La fiera' sin Mundial de Clubes, según los estamentos de la FIFA y castigo que fue confirmado en segunda instancia por el TAS.