Alfredo Arias: "Pudo más el miedo a no ganar y esa es una decisión que tenemos que cambiar"

Deportivo Cali cedió puntos en condición de local, este sábado 3 de mayo, contra el Deportes Tolima. El partido de la jornada 17 culminó 1-1, dejando al 'azucarero' con 24 puntos y por fuera de los ocho mejores de la Liga BetPlay i-2025. Tras el juego, el DT Alfredo Arias se refirió al desempeño de sus futbolistas.

Se refirió al penalti que reversó el árbitro Alejandro Moncada , que según Arias, pudo influir en el estado anímico de sus jugadores. Además, se mostró optimista de cara a la clasificación a los cuadrangulares.

"Nosotros teníamos que ganar. Los primeros minutos del partido ellos nos tuvieron la pelota, no estábamos presionando bien. Luego con la intensidad de la presión mejoramos, atacamos y tuvimos varias chances de desbordes hasta que convertimos gol; el primer tiempo fue nuestro. Para mí hay un cambio fundamental, que incluso obra anímicamente, que es el penal pitado y después revocado. Hago los cambios para poner piernas frescas y además encontrar otra vez los caminos al ataque", precisó de entrada Arias en su intervención con los medios de comunicación.

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima, por la fecha 17 de la Liga BetPlay l-2025 @cdtolima/Instagram

Pese a ceder puntos en el estadio de Palmaseca, el timonel del verde caleño sostuvo que su equipo aún depende de sí mismo para estar en la fiesta de los ocho en el actual campeonato.

"Que se redujeron sí, se nos redujeron hoy (sábado) unas chances. Nos enfrentamos a un buen equipo, que jugó bien, que en el segundo tiempo hizo su juego y nosotros no pudimos impedirlo. Tenemos tres partidos por delante y seguimos dependiente de nosotros. El equipo hiso un buen esfuerzo compitió bien hasta el penal, no sé si eso obró para que no siguiéramos en la misma intensidad sumado a que el equipo rival comenzó a jugar bien y no pudimos sacar el triunfo", agregó.

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

- Confianza en el plantel

"Tenemos nueve puntos por delante y si jugamos como lo hicimos el primer tiempo de hoy (sábado), nosotros vamos a poder conseguir lo que queremos, jugamos contra buenos rivales y que tienen jugadores consolidados. Tenemos que fortalecernos de adentro hacia afuera. Queríamos los tres puntos, conseguimos uno y bueno, al fin del campeonato, se verá si hoy (sábado) se perdieron los dos o si se ganó uno".

"Hay que redoblar la energía positiva, levantar la cabeza. Hay que ir a Valledupar a buscar. Si sé y eso algo que me ha enseñado este juego, que mientras haya vida y esperanza, acá no se rinde nadie. Somos un grupo humilde, con un escudo y un nombre histórico, pero hoy somos un equipo humilde que pelea todos los días por cosas y en ese plan estamos".

-Más análisis del juego

"El segundo tiempo fue complemente diferente, y por qué pasa esto, yo creo que tiene que ver con una actitud y un miedo a no ganar, en vez del deseo de ganar pudo más el miedo a no ganar, nos replegábamos y esa es una decisión que tenemos que cambiar, más allá si vamos ganando o perdiendo".