Alfredo Morelos habló de David González y lo que pasó: ¿Ya perdonó al DT de Tolima?

Alfredo Morelos terminó siendo una de las figuras de Atlético Nacional en el título de la Liga BetPlay 2024-II, pero también se vio envuelto en algunas polémicas o en el cruce con el técnico del Tolima, David González, en la final de ida en Ibagué, el pasado miércoles.

Luego de esa discusión que generó rabia en el delantero cordobés y unas ‘picantes’ declaraciones contra el estratega del cuadro ‘pijao’, este domingo tras ser campeón tocó ese tema que generó bastantes reacciones.

“Yo no tengo ninguna rabia hacia él, me pidió disculpas, se disculpó y tenía rabia y no acepté pero es fútbol y ya obviamente pasó”, aseguró Alfredo Morelos en entrevista con ‘Win Sports’.

De la misma manera el delantero de Nacional expresó que “recibo muchos insultos, pero lo hacen crecer a uno más como jugador, lo que me pasó en Ibagué me hizo tener una mentalidad de buscar mi gol, lo celebré con mucha emoción”.

Alfredo Morelos, jugador de Atlético Nacional Foto: Nacional

Publicidad

Información en desarrollo…