Alianza FC y Junior se quedaron sin luz en Valledupar; el partido se suspendió por algunos minutos

En el estadio Armando Maestre Pavajeau, Alianza FC recibió a Junior por la jornada 15 de la Liga BetPlay II-2025 y estuvo suspendido un momento porque se quedaron sin luz en pleno partido.

Cuando el reloj marcaba 54:30, el escenario quedó a oscuras y las acciones se detuvieron. Según informaron los encargados de la transmisión, hubo una falla de energía eléctrica en la zona donde está ubicado el recinto deportivo.

Finalmente, al 62:20, la luz regresó y la pelota roda de nuevo en territorio vallenato. A esa altura del juego, Junior ganaba 1-0 con gol de penalti de Edwin Herrera.