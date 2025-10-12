Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alianza FC y Junior se quedaron sin luz en Valledupar; el partido se suspendió por algunos minutos

Alianza FC y Junior se quedaron sin luz en Valledupar; el partido se suspendió por algunos minutos

Este domingo, Alianza FC y Junior se enfrentaron en el estadio Armando Maestre Pavajeu que presento fallas en el fluido eléctrico en la segunda parte del encuentro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
Alianza FC vs Junior.
Alianza FC vs Junior.
Pantallazo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad