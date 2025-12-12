José Enamorado, a lo Cristiano Ronaldo; vea el golazo de Junior vs. Tolima, en la final de Liga

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este viernes 12 de diciembre, el Junior de Barranquilla se enfrentó a Deportes Tolima por la gran final del fútbol colombiano, en el estadio Metropolitano.
Y es que, a tan solo cinco minutos de juego, el cuadro 'tiburón' puso a festejar a toda la hinchada 'rojiblanca' con un golazo de José Enamorado, que evocó los buenos tiempos de Cristiano Ronaldo.
Tras un pase al hueco, el jugador juniorista controló el balón y, enganchando con un taco, dejó a un defensa en el suelo. Pero eso no fue todo, pues encaró a otro rival, dejándolo a un lado para luego sacar un remate con la pierna izquierda de media distancia y anotar un auténtico golazo.
🏆🤩 ¡ESTÁS LOCO JOSÉ ENAMORADO! ¡ESTALLA EL METROPOLITANO CON UN GOL DIGNO DE UNA GRAN FINAL! ¡Se rompe la igualdad con una jugada de fantasía y una definición de lujo! #LAFINALxWIN pic.twitter.com/CCdetwQI1J— Win Sports (@WinSportsTV) December 13, 2025