José Enamorado, a lo Cristiano Ronaldo; vea el golazo de Junior vs. Tolima, en la final de Liga

Este viernes 12 de diciembre, el Junior de Barranquilla se enfrentó a Deportes Tolima por la gran final del fútbol colombiano, en el estadio Metropolitano.

Y es que, a tan solo cinco minutos de juego, el cuadro 'tiburón' puso a festejar a toda la hinchada 'rojiblanca' con un golazo de José Enamorado, que evocó los buenos tiempos de Cristiano Ronaldo.

Tras un pase al hueco, el jugador juniorista controló el balón y, enganchando con un taco, dejó a un defensa en el suelo. Pero eso no fue todo, pues encaró a otro rival, dejándolo a un lado para luego sacar un remate con la pierna izquierda de media distancia y anotar un auténtico golazo.



Vea el gol de José Enamorado HOY, en el Junior vs. Tolima: