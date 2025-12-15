Goleador del América de Cali en 2025 ya tiene nuevo equipo: lo anunciaron con bombos y platillos

El delantero peruano Luis Ramos Leiva, de 26 años, se convirtió este lunes en refuerzo de Alianza Lima para la temporada del 2026, según anunció el equipo blanquiazul en sus redes sociales.

"Un nuevo capítulo comienza. Luis Ramos ya es Blanquiazul. Trabajo y corazón para lo que viene", expresó Alianza Lima al compartir una fotografía del jugador en su cuenta de la red social X.

Ramos fue contratado este año por el América de Cali, con el que disputó la liga colombiana y la Copa Sudamericana.



Fue convocado a la selección peruana en 2024, tras una brillante campaña con Los Chankas en 2023 en la que fue declarado el mejor jugador de la segunda división, y jugó siete encuentros con la bicolor por las eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026.

Alianza Lima quedó tercero de la liga con 65 puntos, por detrás del Cusco que logró 67 y lejos del Universitario, su eterno rival, que ganó el campeonato con 79 unidades.



Los números de Luis Ramos

A lo largo de su trayectoria profesional suma 168 partidos oficiales, en los que ha marcado 55 goles y aportado 10 asistencias, cifras que lo consolidan como un delantero con peso específico en el área rival.

La mayor parte de su producción llegó en liga, donde disputó 157 encuentros, anotó 52 goles y dio 9 asistencias, mostrando constancia temporada tras temporada. En copas nacionales participó en 6 partidos, con 1 gol, mientras que en torneos internacionales acumuló 7 apariciones y convirtió 2 tantos, experiencia clave en escenarios de mayor exigencia.

Ramos tuvo pasos importantes por clubes del fútbol peruano, como Carlos A. Mannucci, Deportivo Llacuabamba, Deportivo Municipal, Los Chankas y Cusco FC, antes de dar el salto al América de Cali.