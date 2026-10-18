Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Águilas Doradas 2-1 Tolima

La Liga BetPlay II-2026 se acerca a su recta final en la fase de 'todos contra todos'. Por eso, la tensión se empieza a sentir en cada uno de los encuentros, más que los equipos no niegan ni una gota de sudor. Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 18 de octubre en el estadio Atanasio Girardot, donde se enfrentaron Águilas Doradas y Deportes Tolima.
Cuando tan solo iban 14 minutos, Matías Ramírez abrió el marcador a favor del local, pero, rápidamente, el 'vinotinto y oro' aceleró y logró el empate. El encargado de poner el 1-1 parcial fue Adrián Parra. A partir de ahí, el desarrollo del compromiso se tornó muy parejo, con pocas opciones en las áreas y sin tanta profundidad por parte de ambos conjuntos.
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Sin embargo, pasó lo inesperado. Cuando se creía que el empate estaba firmado, el VAR llamó al árbitro, Diego Ulloa, para que se acercara a al monitor y revisara una acción que podría ser penalti a favor de Águilas Doradas. Poco tiempo le tomó decidir que había infracción, por un claro empujón en la espalda y sancionó falta.
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Jorge Soto, el guardameta del combinado que ofició de local, se volvió experto en cobrar desde el punto blanco. Razón por la que volvió a asumir la responsabilidad y no perdonó. Potente remate cruzado, imposible de atajar para el arquero de Tolima, Neto Volpi, y sentenció el 2-1, cuando se jugaba el minuto 90+4', de los cinco que habían añadido.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 15
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|América
|14
|+16
|28
|2
|Atlético Nacional
|12
|+14
|26
|3
|Deportivo Cali
|13
|+11
|25
|4
|Millonarios
|15
|+10
|25
|5
|Bucaramanga
|13
|+10
|25
|6
|Medellín
|14
|+2
|23
|7
|Santa Fe
|12
|+7
|22
|8
|Tolima
|15
|0
|20
|9
|Once Caldas
|14
|+2
|19
|10
|Águilas Doradas
|14
|0
|19
|11
|Cúcuta
|13
|-3
|18
|12
|Llaneros
|13
|-2
|14
|13
|Internacional de Bogotá
|14
|-4
|14
|14
|Alianza
|13
|-12
|12
|15
|Boyacá Chicó
|13
|-12
|12
|16
|Junior
|13
|-4
|11
|17
|Fortaleza
|13
|-5
|11
|18
|Deportivo Pereira
|13
|-10
|10
|19
|Jaguares
|13
|-11
|10
|20
|Pasto
|12
|-9
|9
Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
- Millonarios 4-1 Jaguares
- Medellín 0-2 Once Caldas
- Águilas Doradas 2-1 Tolima
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Programación de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Atlético Bucaramanga vs. América de Cali
Día: domingo 18 de octubre.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Américo Montanini.
Llaneros vs. Independiente Santa Fe
Día: domingo 18 de octubre.
Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Bello Horizonte.
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Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla
Día: domingo 18 de octubre.
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Palmaseca.
Deportivo Pasto vs. Alianza F.C.
Día: lunes 19 de octubre.
Hora: Departamental Libertad.
Estadio: 8:05 p.m.
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Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 4:30 p.m.
Estadio: Palmaseca.
Internacional de Bogotá vs. Fortaleza
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
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Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: General Santander.