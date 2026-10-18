Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Águilas Doradas 2-1 Tolima

La Liga BetPlay II-2026 se acerca a su recta final en la fase de 'todos contra todos'. Por eso, la tensión se empieza a sentir en cada uno de los encuentros, más que los equipos no niegan ni una gota de sudor. Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 18 de octubre en el estadio Atanasio Girardot, donde se enfrentaron Águilas Doradas y Deportes Tolima.

Cuando tan solo iban 14 minutos, Matías Ramírez abrió el marcador a favor del local, pero, rápidamente, el 'vinotinto y oro' aceleró y logró el empate. El encargado de poner el 1-1 parcial fue Adrián Parra. A partir de ahí, el desarrollo del compromiso se tornó muy parejo, con pocas opciones en las áreas y sin tanta profundidad por parte de ambos conjuntos.

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Sin embargo, pasó lo inesperado. Cuando se creía que el empate estaba firmado, el VAR llamó al árbitro, Diego Ulloa, para que se acercara a al monitor y revisara una acción que podría ser penalti a favor de Águilas Doradas. Poco tiempo le tomó decidir que había infracción, por un claro empujón en la espalda y sancionó falta.

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Jorge Soto, el guardameta del combinado que ofició de local, se volvió experto en cobrar desde el punto blanco. Razón por la que volvió a asumir la responsabilidad y no perdonó. Potente remate cruzado, imposible de atajar para el arquero de Tolima, Neto Volpi, y sentenció el 2-1, cuando se jugaba el minuto 90+4', de los cinco que habían añadido.



Deportivo Cali recibe al Junior en juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 15

Posición Club PJ DG PTS 1 América 14 +16 28 2 Atlético Nacional 12 +14 26 3 Deportivo Cali 13 +11 25 4 Millonarios 15 +10 25 5 Bucaramanga 13 +10 25 6 Medellín 14 +2 23 7 Santa Fe 12 +7 22 8 Tolima 15 0 20 9 Once Caldas 14 +2 19 10 Águilas Doradas 14 0 19 11 Cúcuta 13 -3 18 12 Llaneros 13 -2 14 13 Internacional de Bogotá 14 -4 14 14 Alianza 13 -12 12 15 Boyacá Chicó 13 -12 12 16 Junior 13 -4 11 17 Fortaleza 13 -5 11 18 Deportivo Pereira 13 -10 10 19 Jaguares 13 -11 10 20 Pasto 12 -9 9

Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

Millonarios 4-1 Jaguares

Medellín 0-2 Once Caldas

Águilas Doradas 2-1 Tolima

Águilas Doradas y Deportes Tolima se enfrentaron por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026, en el estadio Atanasio Girardot Colprensa

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Programación de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Día: domingo 18 de octubre.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Américo Montanini.

Llaneros vs. Independiente Santa Fe

Día: domingo 18 de octubre.

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Bello Horizonte.

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Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla

Día: domingo 18 de octubre.

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Deportivo Pasto vs. Alianza F.C.

Día: lunes 19 de octubre.

Hora: Departamental Libertad.

Estadio: 8:05 p.m.

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Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó

Día: martes 20 de octubre.

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Internacional de Bogotá vs. Fortaleza

Día: martes 20 de octubre.

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

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Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional

Día: martes 20 de octubre.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: General Santander.