Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-2 Deportivo Cali

Once Caldas y Deportivo Cali continuaron este domingo 13 de septiembre con las acciones de la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026, enfrentándose en el estadio Palogrande en la ciudad de Manizales. Finalmente, los tres puntos se inclinaron a favor de los 'azucareros'.

Si bien el 'blanco-blanco' tuvo las mayores oportunidades en el juego, y hasta volvió figura al arquero Pedro Gallese, terminó con las manas vacías. Fue un dura derrota para los dueños de casa, mientras que el verde del Valle del Cauca tomó otro aire, un nuevo respiro. El compromiso quedó 1-2.

El duelo comenzó en tierras manizaleñas con posesión dividida del balón, pero fue el Cali el que logró abrir primero el marcador a través de Nicolás Benedetti, previo a una habilitación de Johan Martínez. El 0-1 se subió al tablero, en 12 minutos.

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Pero el Once fue al frente tras el tanto de los visitantes, llegando con constante peligro al pórtico custodiado por Gallese. El golero de la Selección de Perú tuvo varias atajadas para mantener el cero en su portería. El número '1' del Cali se mostró implacable.



Para la parte complementaria, el elenco dirigido por Hernán Darío Herrera salió con la firme intención de igualar la contienda y lo consiguió al minuto 50. Jefry Zapata fue el autor del 1-1.

Con la igualdad en el marcador, el Once Caldas no paró en sus intenciones de aumentar la cuenta, pero Gallese volvió a mostrar sus condiciones bajo los tres palos.

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El reloj corrió y ambos equipos 'quemaron sus últimos cartuchos' en pro de quedarse con el triunfo. Pero fue Cali el que logró anotar un tanto más por intermedio de Juan Ignacio Dinenno, al 81'.

⌚🏟️ ¡Final en el Palogrande! ⌚🏟️



🟢👊🏻 El 'azucarero' se quedó con el triunfo, en partido de la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026. 🟢👊🏻#GolCaracol #SiempreFútbol pic.twitter.com/CVhw87cChd — Gol Caracol (@GolCaracol) September 14, 2026

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-2 Deportivo Cali:

Posición Equipo PJ DG PTS