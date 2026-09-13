El gol de Luis Javier Suárez no bastó para el Sporting Lisboa, que empató 1-1 contra Famalicão

El colombiano Luis Javier Suárez amplió este domingo su cuenta goleadora con el Sporting Lisboa, pero no fue suficiente para evitar el empate de su equipo en el campo del Famalicão (1-1) en la sexta jornada de la Liga de Portugal.

En los primeros 45 minutos, el Sporting tuvo la posesión del balón, pero le faltó la creatividad necesaria para convertirla en goles, y fue el Famalicão el que estuvo más cerca de marcar, cuando un cabezazo de Sorriso obligó al portero Rui Silva a lanzarse.

Los 'leones' regresaron del descanso algo más peligrosos, aunque el empate no se rompió hasta el 81', mediante Suárez Charris, que superó al arquero del Famalicão, el montenegrino Lazar Carevic, desde el punto de penalti.

Luis Javier Suárez marcó en el empate de Sporting Lisboa en visita al Famalicão por la Liga de Portugal. Foto oficial del Sporting Lisboa

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Suárez, el máximo goleador de la pasada edición de la Liga Portugal, suma ya cinco goles en la actual competición, además de llevar cinco jornadas consecutivas viendo puerta.



El choque se complicó aún más para el equipo local unos minutos después, con la expulsión del suizo Romeo Beney, pero el cuadro dirigido por el extécnico del Celta Carlos Carvalhal logró empatar gracias a un error del central Gonçalo Inácio, quien, al intentar interceptar un balón, acabó metiéndolo en su propia portería.

El partido también estuvo marcado por el debut del mexicano Pato Salas, cedido al Famalicão por el Club América, que saltó al campo en el minuto 82.

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¿Cómo va el Sporting Lisboa en la Liga de Portugal?

Los dirigidos por Rui Borges suman ahora 14 puntos y bajaron hasta e tercer puesto en la clasificación general, a dos del Benfica y a cuatro del líder, el campeón Porto.

Luis Javier Suárez es gran figura con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal. Foto: AFP

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa?

El calendario del fútbol en Europa indica que el siguiente reto del delantero samario con los 'leones' será este sábado 19 de septiembre frente al Arouca, en condición de local en el José Alvalade. El partido tiene un horario establecido para Colombia de las 2:30 de la tarde.

