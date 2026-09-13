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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 2-0 Águilas Doradas

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 2-0 Águilas Doradas

Este domingo, el cuadro 'verdolaga' volvió a sumar de a tres en condición de local, frente a un cuadro 'dorado' necesitado de triunfo, para meterse en el selecto grupo de los ocho.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Águilas Doradas, por la Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Águilas Doradas, por la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

Este domingo 13 de septiembre, la Liga BetPlay II-2026 le dio continuidad a la décima jornada del fútbol colombiano, con el encuentro entre Atlético Nacional y Águilas Doradas como uno de los más atractivos.

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Y es que, a pesar de que no disputó su primer partido con el equipo antioqueño; en el estadio Atanasio Girardot apareció James Rodríguez, para hacer su presentación oficial como nuevo refuerzo del equipo 'verdolaga'.

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No obstante, la jornada dominical inició en en el estadio Palmaseca de Cali, con el enfrentamiento entre Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga.

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Los dirigidos por Pablo Peirano dieron el primer golpe a los cinco minutos de partido, por medio de Luciano Pons, quien abrió el marcador a favor del 'auriverde' en condición de visitante.

No obstante, a los 28' apareció Yúber Quiñones para igualar parcialmente el encuentro a favor del Deportivo Pereira.

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Sin embargo, los 'búcaros' volvieron a apretar el acelerador y, con tantos de Emerson Batalla (33') y Jhon Fredy Salazar (90+3'), siguieron de largo, ganando el compromiso con un 1-3 final en tierras vallecaucanas.

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Minutos después, la pelota rodó en el estadio Atanasio Girardot, donde James Rodríguez fue protagonista a pesar de no haber jugado, pues, ante miles de aficionados 'verdolagas' fue presentado como el nuevo refuerzo del equipo paisa.

Ya en materia de juego, los dirigidos por Lucas González hicieron respetar la casa, imponiendo condiciones desde el primer minuto; especialmente en la fase de ataque.

Eso sí, sin mucha eficacia en ese último cuarto de cancha. Sin embargo, en el complemento la historia fue diferente y con anotaciones de Edwin Cardona a los 68' y el colombo/inglés Ian Poveda a los 83', los antioqueños terminaron ganando por 2-0.

Así las cosas, Nacional escala en la tabla de posiciones y cada vez se acerca más al solitario líder América de Cali.

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Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 2-0 Águilas Doradas:

EquipoPJDGPTS
1América8+1620
2Tolima8+316
3Atlético Nacional6+1015
4Medellín7+5')15
5Bucaramanga7+413
6Santa Fe8+313
7Millonarios9+313
8Llaneros9-111
9Internacional9-111
10Águilas7010
11Once Caldas7+29
12Deportivo Cali7+29
13Cúcuta8-59
14Fortaleza9-28
15Boyacá Chicó7-78
16Jaguares8-57
17Deportivo Pereira7-56
18Alianza8-95
19Junior7-53
20Pasto8-82
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