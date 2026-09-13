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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Lucas González: "Satisfecho nunca voy a estar, tardábamos mucho en recuperar el balón"

Lucas González: "Satisfecho nunca voy a estar, tardábamos mucho en recuperar el balón"

El DT de Atlético Nacional, Lucas González, analizó en rueda de prensa lo que fue el triunfo de su equipo sobre Águilas Doradas por la Liga BetPlay II-2026, este domingo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Lucas González, director técnico de Atlético Nacional.
Lucas González, director técnico de Atlético Nacional.
Colprensa

Lucas González analizó en rueda de prensa lo que fue la victoria 2-0 de Atlético Nacional sobre Águilas Doradas, este domingo en la Liga BetPlay II-2026. El verde paisa recibió en el Atanasio Girardot a los ‘dorados’, en cumplimiento de la décima jornada.

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“Nos enfrentamos a un buen equipo, creo que al mejor equipo al que nos hemos enfrentado en lo que va de la Liga en el desarrollo del juego. Yo también quiero que todos los partidos los ganemos 5-0 si es posible, es lo que intentamos, para eso nos preparamos. Pero el oponente te complica las cosas y es un equipo que hace las cosas bien”, dijo de entrada González en su charla con los medios de comunicación.

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Otras declaraciones de Lucas González:

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- Más análisis del compromiso frente a Águilas Doradas

“La primera parte no sufrimos, pero tampoco llegábamos como queríamos llegar a la portería contraria. Esto es el trabajo del entrenador y del cuerpo técnico, hicimos los cambios. Los hinchas que entraron lo hicieron muy bien y entraron a hacer lo que necesitábamos que hicieran, y así llega el penalti y los goles”.

Atlético Nacional venció a Águilas Doradas por la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026.
Atlético Nacional venció a Águilas Doradas por la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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- ¿Quedó satisfecho con la presentación del equipo?

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Satisfecho nunca voy a estar, la verdad es que cuando dije que nos enfrentamos a un equipo bueno es verdad. Cuando analizas a Águilas objetivamente ves que era el equipo que más opciones de goles había generado y el equipo con más posesión de balón. Tengo la sensación que tardábamos tiempo en recuperar el balón, independiente del jugador que juegue. Esa parte tenemos que mejorarla, afortunadamente, los cambios entraron bien”.

- La ausencia de Mateus Uribe
“Mateus tuvo un golpe en la rodilla en el partido frente a Cali si no estoy mal. Y como consecuencia de esa contusión, creó una sobrecarga en el posterior, decidimos no arriesgarlo. Esperamos que en el siguiente partido lo podamos tener”.

Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Águilas Doradas, por la Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Águilas Doradas, por la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

- Los suplentes le resolvieron el partido...

“Lo primero que hago para mantener ese nivel que tú dices es cambiar el concepto de titulares y suplentes, inclusive desde el lenguaje. Yo no le hablo a ellos de titulares y suplentes, sino de inicialistas y finalistas. Cuántos partidos no pasan como los de hoy que lo que finalizan, los que te terminan, dice uno, regalando los puntos, son los finalistas. Soy un entrenador que tiene ese concepto muy claro, yo no monto un once inicialista sin saber qué jugadores pueda tener yo en el banco, que cuando el partido esté como estaba hoy, que el partido no es malo, pero que te puedan resolver el partido".

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Lucas González, DT de Nacional.
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