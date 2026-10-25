Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Nacional 2-1 Medellín

En el tercer partido de la jornada de domingo, válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II, Atlético Nacional se quedó con el clásico paisa al vencer 2-1 a Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

Los goles del equipo 'verdolaga' fueron de Edwin Cardona y Andrés Sarmiento. Para el DIM había anotado Alfonso Simarra. Con este resultado, los dirigidos por Lucas González recuperaron el liderato.

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Más temprano los otros partidos en la jornada dominical fueron Fortaleza 1-1 Deportivo Cali, en Bogotá, y Alianza FC 1-0 Internacional de Bogotá.

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Este lunes se cerrará la fecha 16 con el duelo entre Jaguares y Llaneros, programado para las 6:00 p.m., en Montería. Los otros resultados de la jornada son los siguientes: Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga, Junior 1-0 Águilas Doradas, América 3-1 Cúcuta, Once Caldas 1-1 Pereira.



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Nacional 2-1 Medellín: