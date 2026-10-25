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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Nacional 2-1 Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Nacional 2-1 Medellín

Nuevamente el clásico paisa fue para Atlético Nacional, que sigue con su buen andar en la Liga BetPlay 2026-II, y recuperó el liderato del campeonato, que se pelea con América de Cali.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Atlético Nacional Liga BetPlay
Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026-II - Foto:
Colprensa

En el tercer partido de la jornada de domingo, válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II, Atlético Nacional se quedó con el clásico paisa al vencer 2-1 a Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

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Los goles del equipo 'verdolaga' fueron de Edwin Cardona y Andrés Sarmiento. Para el DIM había anotado Alfonso Simarra. Con este resultado, los dirigidos por Lucas González recuperaron el liderato.

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Más temprano los otros partidos en la jornada dominical fueron Fortaleza 1-1 Deportivo Cali, en Bogotá, y Alianza FC 1-0 Internacional de Bogotá.

Álvaro Montero y Leandro Paredes
Colombianos en el exterior

Leandro Paredes se rinde a los pies de Álvaro Montero, figura en Boca Juniors 1-0 Independiente;

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Este lunes se cerrará la fecha 16 con el duelo entre Jaguares y Llaneros, programado para las 6:00 p.m., en Montería. Los otros resultados de la jornada son los siguientes: Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga, Junior 1-0 Águilas Doradas, América 3-1 Cúcuta, Once Caldas 1-1 Pereira.

Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Nacional 2-1 Medellín:

1Atlético Nacional1510233013+1732
2América de Cali159422911+1831
3Deportivo Cali168622410+1430
4Millonarios168262414+1026
5Atlético Bucaramanga146712213+925
6Independiente Santa Fe147432114+725
7Independiente Medellín157262221+123
8Once Caldas165652018+221
9Cúcuta Deportivo156361822-421
10Deportes Tolima155551818020
11Águilas Doradas154741920-119
12Alianza FC155371626-1018
13Internacional de Bogotá163851822-417
14Llaneros FC155281620-417
15Junior FC153662023-315
16Deportivo Pereira152851119-814
17Boyacá Chicó154381225-1313
18Fortaleza CEIF151951622-612
19Jaguares de Córdoba142481628-1210
20Deportivo Pasto14239922-139
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