El grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2026 vivió una definición de infarto en su sexta y última jornada. De manera inédita, los cuatro integrantes de la zona: Envigado, Unión Magdalena, Boca Juniors de Cali e Independiente Valle del Cauca, llegaron al cierre con posibilidades matemáticas intactas de clasificar a la gran final del torneo de ascenso en Colombia.

Finalmente, fue el elenco de Boca Juniors de Cali el que logró poner su nombre en la definición de fin de año.

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Así fue el duelo en el Francisco Rivera Escobar

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El compromiso entre Independiente Valle del Cauca y Envigado comenzó movido para los dueños de casa, que le apostaron a los remates de media distancia en las 'primeras de cambio'. Pero fue hasta el minuto 18 que lograron desequilibrar el marcador por intermedio de Lucas Farías; el capitán estableció el 1-0 en el tablero tras una asistencia de Lisandro Moreyra.



Pero en la parte complementaria, los 'naranjas' igualaron la contienda por intermedio de William Hurtado, que con el 1-1 en el tablero, pasaba a la final. No obstante, un tanto de Boca Juniors de Cali contra el 'ciclón bananero' cambió los planes.

La definición en el Sierra Nevada

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Por su parte en tierras samarias, el compromiso entre Unión Magdalena y Boca Juniors de Cali fue de ida y vuelta hasta el final. Pero fueron los visitantes los que lograron celebrar y dejar a los 'bananeros' con los 'crespos hechos'.

Fue el Unión el que se puso arriba en el marcador por intermedio de Rodríguez, al minuto 53. Sin embargo, y pese a tener un hombre menos en el campo de juego, la escuadra vallecaucana logró empatar la contienda y luego darle la vuelta al marcador por intermedio de Cortés.

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Así quedó la tabla de posiciones del grupo A del Torneo BetPlay II-2026: