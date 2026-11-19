A menos de 48 horas del pitazo inicial en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la capital del Atlántico respira fútbol continental. Este sábado 21 de noviembre, a partir de las 5:30 p. m. (hora colombiana), Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana 2026.

En la previa del duelo decisivo, el arquero colombiano Álvaro Montero dialogó con ESPN sobre lo que significa disputar una final internacional en su país y defendiendo el arco del conjunto Xeneize.

Publicidad

Para el guardameta guajiro, jugar por la gloria continental en el remodelado escenario barranquillero tiene un sabor especial.

Publicidad

Con las calles de la ciudad ya teñidas de azul y oro por la masiva llegada de aficionados argentinos y con muchos locales adeptos declarados de su divisa, Montero anticipó una fiesta en las tribunas. "Es algo único y hay que disfrutarlo. Vamos a estar con un gran espectáculo. Estoy completamente seguro de que va a estar lleno el estadio Metropolitano y de que habrá hinchas de Boca en su gran mayoría", aseguró el arquero.



El legado colombiano en el mundo Boca Juniors

Montero, quien integra la cuota cafetera del plantel junto a Sebastián Villa, no ocultó el orgullo que representa seguir los pasos de los ídolos colombianos que marcaron una época dorada en La Bombonera durante el inicio de este siglo.

Publicidad

El guajiro destacó la huella imborrable de sus compatriotas y el peso específico de la camiseta que hoy defiende."Boca ha tenido grandes referentes de nuestro fútbol, como Óscar Córdoba, el 'Chicho' Serna, y la fila es larga. Nosotros nos identificamos mucho con ellos", expresó

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors. Foto tomada del X de @BocaJrsOficial

Montero, subrayando la exigencia histórica de la institución también afirmó que "Boca es un club gigante. Muestra esa jerarquía y ese peso que también caracteriza a los personajes que han pasado por ahí".

Publicidad

El encuentro del sábado representa una cita con la historia para ambos clubes. Boca Juniors busca romper una racha de 18 años sin títulos internacionales —su última consagración fue la Recopa Sudamericana de 2008— y convertirse en el primer equipo tricampeón de la Copa Sudamericana, tras levantar el trofeo en 2004 y 2005.

Al frente estará un Atlético Mineiro que disputa su segunda final consecutiva del certamen buscando su primera conquista en esta competencia, en un duelo que contará además con presencia colombiana en el bando brasileño gracias a Kevin Castaño y Mateo Cassierra.

Publicidad

Con la confianza a tope tras clasificar en el Maracaná ante Vasco da Gama, el Boca de Montero ya está listo para buscar 'La Gran Conquista' en Barranquilla.