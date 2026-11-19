Con una lista de 20 jugadores, Millonarios se alista para visitar al Deportivo Cali este viernes 20 de noviembre, en el estadio de Palmaseca, en el partido que marcará su debut en el grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026.

Las principales novedades del equipo dirigido por Alberto Gamero son los regresos de Sergio Mosquera y Leonardo Castro, quienes vuelven a estar disponibles tras cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. En contraste, el cuerpo técnico 'embajador' mantiene bajas sensibles en su nómina: Daniel Ruiz y Sebastián Valencia continúan en departamento médico por lesión, mientras que Stiven Vega quedó fuera por decisión técnica.

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Eso sí, en el listado de viajeros a territorio vallecaucano aparecen referentes como Juan Guillermo Cuadrado, David Macalister Silva y Carlos Darwin Quintero; liderando al cuadro 'embajador' que buscará dar el golpe en el Palmaseca, en una nueva edición del 'Clásico Añejo'.

Millonarios. COLPRENSA.

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Los convocados de Millonarios para visitar al Cali por fecha 1 de cuadrangulares:

Arqueros: Javier Burrai y James Aguirre.

Javier Burrai y James Aguirre. Defensas: Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero y Jhomier Guerrero.

Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero y Jhomier Guerrero. Volantes: Juan Guillermo Cuadrado, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos Darwin Quintero, Sebastián del Castillo y Leonai Souza.

Juan Guillermo Cuadrado, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos Darwin Quintero, Sebastián del Castillo y Leonai Souza. Delanteros: Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Leonardo Castro, Rodrigo Contreras y Sebastián Mosquera.

Con este choque en Palmaseca, capitalinos y vallecaucanos darán su primer paso en los cuadrangulares, compartiendo el grupo B junto a Atlético Bucaramanga y América de Cali.



¿A qué hora es Deportivo Cali vs. Millonarios y dónde ver EN VIVO por TV?

Así las cosas, este vibrante compromiso entre 'azucareros' y 'embajadores' está pactado para este viernes 20 de noviembre y con un horario establecido de las 8:40 de la noche. Como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win).

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Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto, las jugadas virales, golazos, polémicas y más, para que se agende y no se lo pierda.