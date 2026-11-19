Llegó la hora de la verdad en el fútbol profesional colombiano. A partir de este viernes 20 de noviembre, el balón vuelve a rodar para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, instancia en la que ocho clubes se jugarán el todo por el todo en busca de los dos cupos a la gran final de diciembre. ¡Habrá nuevo campeón, tras los dos títulos consecutivos del Junior de Barranquilla!

Recordemos que el grupo A lo integran Atlético Nacional - que parte con el punto invisible - , Santa Fe, Independiente Medellín y Once Caldas. Por su parte, la zona B promete emociones fuertes con América de Cali —que también tiene el beneficio de la ventaja deportiva—, Deportivo Cali, Millonarios y Atlético Bucaramanga.

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Partiendo de lo anterior, el telón de las cuadrangulares se abrirá en el estadio Atanasio Girardot a las 4:30 de la tarde, cuando Medellín reciba a Santa Fe, en un duelo clave para picar en punta del grupo A.

Juan Fernando Quintero en la titular del Medellín vs. Jaguares por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Más tarde, a las 6:35 p.m., Bucaramanga será anfitrión del América de Cali en el estadio Américo Montanini. Los 'leopardos' se han mostrado infalibles en condición de local y eso esperan revalidarlo ante los dirigidos por David González.



La jornada del viernes cerrará con broche de oro a las 8:40 de la noche. Deportivo Cali recibirá en el Palmaseca a Millonarios en una nueva edición del 'Clásico Añejo'. Los de Rafael Dudamel confían en hacer respetar su localía y mantener el buen ritmo con el que acabaron el 'todos contra todos'. Por su parte, el azul capitalino buscará dar el golpe en tierras vallecaucanas.

Hay que agregar que la primera fecha de estos 'mata-mata' se completará el sábado 21 de noviembre con el duelo entre Once Caldas y Atlético Nacional. A las 8:15 de la noche rodará el balón en el estadio Palogrande de Manizales, escenario donde los 'albos' intentarán quedarse con los tres enteros ante un 'verdolaga' que viene herido por la eliminación de Copa BetPlay, precisamente a manos de los caldenses.

Millonarios vs. Alianza. Fecha 19 @MillosFCoficial en X

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La programación de la primera fecha de los cuadrangulares de Liga BetPlay II-2026: hora, día y dónde ver EN VIVO por TV:

Medellín vs. Santa Fe



Día: viernes 20 de noviembre.

viernes 20 de noviembre. Jornada: primera fecha del grupo A.

primera fecha del grupo A. Hora: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Estadio: Atanasio Girardot.

Atanasio Girardot. Transmisión por TV : Win Fútbol.

: Win Fútbol. ONLINE: www.golcaracol.com

Bucaramanga vs. América de Cali

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Día: viernes 20 de noviembre.

viernes 20 de noviembre. Jornada: primera fecha del grupo B.

primera fecha del grupo B. Hora : 6:35 p.m.

: 6:35 p.m. Estadio: Américo Montanini.

Américo Montanini. Transmisión por TV: Win Fútbol.

Win Fútbol. ONLINE: www.golcaracol.com

Deportivo Cali vs. Millonarios



Día: viernes 20 de noviembre.

viernes 20 de noviembre. Jornada: primera fecha del grupo B.

primera fecha del grupo B. Hora: 8:40 p.m.

8:40 p.m. Estadio: Palmaseca.

Palmaseca. Transmisión por TV : Win Fútbol.

: Win Fútbol. ONLINE: www.golcaracol.com

Once Caldas vs. Atlético Nacional

