Programación definida para las semifinales de Copa BetPlay 2026: fechas y dónde ver EN VIVO por TV

Quedaron definidos los horarios para los partidos de las semifinales de la Copa BetPlay 2026. Hay que indicar, que a partir de esta instancia, el certamen que reúne a los clubes de la A con los de la B, retoma el formato de eliminación a doble partido (ida y vuelta), dejando atrás las fases previas que se disputaron a compromiso único. La Dimayor estableció las fechas y más detalles para los juegos de ida.

Asimismo, el mayor ente del fútbol profesional colombiano despejó la duda sobre el escenario donde jugará Internacional de Bogotá. A pesar de las especulaciones sobre un traslado a El Campín por la masiva presencia de la afición del América de Cali en la capital de la República, el conjunto local optó por mantener el estadio Metropolitano de Techo.

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Esta decisión se da en medio de la tensión con la hinchada 'escarlata', que en redes sociales manifestó su intención de no asistir al compromiso tras la demanda presentada por el equipo bogotano ante el TAS por un partido de la Liga BetPlay.

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Así se jugarán la ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026:

Internacional de Bogotá vs. América de Cali

Día: martes 10 de noviembre.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).

Transmisión por TV: Win.

ONLINE: www.golcaracol.com

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Once Caldas vs. Atlético Nacional

Día: martes 10 de noviembre de 2026

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Palogrande (Manizales)

Transmisión por TV: Win.

ONLINE: www.golcaracol.com

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Se espera que en los próximos días, la Dimayor oficialice la programación de los partidos de vuelta, donde se conocerán los dos clasificados a la gran final.