Así se jugará la Liga BetPlay I-2026: Dimayor anunció la programación de las 19 fechas

Los equipos del fútbol profesional colombiano ya saben como se jugará la Liga BetPlay I-2026 luego de que Dimayor revelara la programación de las 19 jornadas con fechas y horarios. Adicionalmente explicó por qué no aparece la décima fecha.
"Desde DIMAYOR continuamos avanzando en la planificación de la competencia con el objetivo de consolidar una programación anticipada, que permita a los aficionados conocer oportunamente el día y horario en que disputará sus partidos cada equipo.Esta planificación anticipada representa también un beneficio para los clubes, ya que facilita la organización operativa, deportiva y logística, contribuyendo a una mejor preparación de cada jornada. Se informa que la fecha 10 no será publicada con fechas y horarios definidos, debido a que dicho fin de semana coincide con las elecciones de Congreso de 2026. En este contexto, será necesario coordinar previamente con los gobiernos locales y las autoridades correspondientes para la definición de la programación. Seguiremos trabajando para que esta programación registre las menores modificaciones posibles, resguardando el correcto desarrollo de la competencia", se lee en la misiva en redes sociales.
Cabe recordar, que, este nuevo sistema de la Dimayor cuenta con el apoyo de un software, el cual fue adquirido recientemente bajo el mandato de Carlos Mario Zuluaga Pérez.
Viernes 16 de enero
Deportivo Pereira vs. Llaneros
6:20 p.m.
Estadio Centenario
Fortaleza vs. Alianza FC
8:30 p.m.
Estadio Metropolitano de Techo
Sábado 17 de enero
América de Cali vs. Internacional de Bogotá
4:10 p.m.
Estadio Pascual Guerrero
Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó
6:20 p.m.
Estadio Atanasio Girardot
Atlético Bucaramanga vs. Millonarios
8:30 p.m.
Estadio Americo Montanini
Domingo 18 de enero
Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
2:00 p.m.
Estadio La Libertad
Jaguares vs. Deportivo Cali
4:10 p.m.
Estadio Jaraguay
Junior vs. Deportes Tolima
6:20 p.m.
Estadio Roberto Meléndez
Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas
8:30 p.m.
Estadio El Campín
Lunes 19 de enero
Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas
4:00 p.m.
Estadio General Santander
Vea acá la programación de las otras 18 fechas:
👀 ¡Prepárate para las 19 Fechas de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2026! ⚽💥— DIMAYOR (@Dimayor) January 11, 2026
👉 https://t.co/9PDlMiEj97 pic.twitter.com/GJkbc1xk3S
