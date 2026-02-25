Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo: "La Selección Colombia está para ganar y llegar al último día del Mundial"

Néstor Lorenzo: "La Selección Colombia está para ganar y llegar al último día del Mundial"

Además, el director técnico de la Selección Colombia habló sobre la ola de violencia que ha golpeado a México, país sede de la cita orbital en el 2026.

Por: AFP
Actualizado: 25 de feb, 2026
Comparta en:
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en la presentación del hotel de la 'tricolor' en Barranquilla
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en la presentación del hotel de la 'tricolor' en Barranquilla
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad